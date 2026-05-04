قوات الدعم السريع تقصف مصنع كنانة بالسودان بـ مسيّرة معادية

أفادت وسائل إعلام سودانية، بتعرض مجمع كنانة الصناعي بولاية النيل الأبيض جنوب السودان، الأحد، لقصف عنيف بطائرة مسيرة تابعة لقوات الدعم السريع المتمردة.



أدى ذلك إلى دمار واسع في منشآت حيوية، أبرزها مصنع الإيثانول ومستودعات الوقود.

تعد الحادثة تكرار لجرائم الدعم السريع، وضرب البنية التحتية الإنتاجية في البلاد، خاصة أن المجمع يُعد من أهم المشاريع الصناعية في السودان منذ تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي.

أوضحت مصادر أن الهجوم استهدف بشكل مباشر وحدات إنتاج الإيثانول داخل مجمع شركة سكر كنانة، إلى جانب خزانات وقود قريبة، مما تسبب في اندلاع حرائق استمرت لساعات قبل أن تتمكن فرق الدفاع المدني من السيطرة عليها.