لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة تشارك في منتدى الصحة النفسية

أمل مجدى

شاركت الدكتورة سلمى فؤاد دوارة، عضوة المجلس القومي للمرأة ومقررة لجنة الصحة والسكان، في فعاليات منتدى الصحة النفسية تحت عنوان “الصحة النفسية: أولوية وطنية”، والذي شهد تدشين عيادات المبادرة الرئاسية لدعم الصحة النفسية “صحتك سعادة”، وذلك تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان.

وخلال كلمتها في الجلسة النقاشية، نقلت الدكتورة سلمى دوارة تحيات المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، وكذلك تحيات لجنة الصحة والسكان، معربةً عن خالص الشكر على الدعوة الكريمة للمشاركة في هذا الحدث الهام.

وأكدت أن المجلس القومي للمرأة يعمل على تمكين المرأة باعتبارها ركيزة أساسية للارتقاء بالمجتمع، مشيرة إلى أن مفهوم الصحة وفقًا لتعريف منظمة الصحة العالمية يشمل خمسة محددات رئيسية: الصحة الجسدية، والعقلية والنفسية، والاجتماعية، والبيئية، والروحانية، موضحةً تطور هذا المفهوم من ثلاثة أبعاد إلى خمسة.

كما استعرضت جهود المجلس في التعاون مع الشركاء الوطنيين، ومن بينهم المجلس القومي للطفولة والأمومة ، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة الصحة والسكان، إلى جانب عدد من منظمات المجتمع المدني، فضلًا عن الشراكات الدولية مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

كما تناولت ايضاً جهود المجلس في ملف مناهضة العنف ضد المرأة، موضحةً أنه يقدم حزمة متكاملة من الخدمات تشمل مكتب شكاوى المرأة وخط الاستشارات القانونية   (15115)، والدعم القانوني والاجتماعي والنفسي، إلى جانب وحدات مناهضة العنف بالجامعات، ووحدات تكافؤ الفرص بالوزارات، ووحدات صحة المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية ووحدات الرعاية الصحية الأولية، بالإضافة إلى دور الضيافة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة السيدات المعرضات للعنف.

كما أشارت إلى أهمية التكامل بين الجهات المختلفة لتقديم خدمات شاملة، مؤكدة أن المبادرات الرئاسية تستهدف إحداث تغيير نوعي في بناء الإنسان المصري صحيًا واجتماعيًا.

كما شهد المنتدى مشاركة عدد من أعضاء المجلس القومي للمرأة، من بينهم الدكتور عصام العدوي، والدكتورة أماني عصفور، إلى جانب الأستاذة أمل توفيق مديرة مكتب شكاوى المرأة.

