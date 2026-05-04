المجلس القومي للمرأة يشارك في احتفالية عيد الأم ويوم المرأة العالمي بنقابة المهندسين

شارك المجلس القومي للمرأة في احتفالية عيد الأم ويوم المرأة العالمي، التي نظمتها النقابة العامة للمهندسين بمقرها، وشهدت تكريم عدد من النماذج النسائية البارزة، تقديرًا لدور المرأة في بناء المجتمع ودعم مسيرة التنمية.

وخلال الاحتفالية، كرّمت النقابة المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، تقديرًا لجهود المجلس في دعم وتمكين المرأة، حيث تسلمت درع التكريم المهندسة جيهان توفيق، رئيسة الإدارة المركزية لشؤون مكتب رئيس المجلس، نيابةً عنها.

كما تضمنت الاحتفالية عددًا من الفقرات الفنية والتكريمية، حيث تم تكريم مجموعة من المهندسات،، تقديرًا لعطائهن وإنجازاتهن، في أجواء احتفالية عكست التقدير المجتمعي لدور المرأة وإسهاماتها الفاعلة.