القومي للمرأة يهنئ المكرمات في احتفالية عيد العمال

يتقدم المجلس القومي للمرأة، برئاسة المستشارة أمل عمار، وجميع عضواته وأعضائه ونائبته، بخالص التهنئة إلى السيدات اللاتي كرمهن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال احتفالية عيد العمال، تقديرًا لإسهاماتهن المتميزة وعطائهن في مختلف مجالات العمل.



وأعربت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها وفخرها بهذا التكريم، مؤكدةً أنه يعكس تقدير الدولة المصرية للدور المحوري الذي تقوم به المرأة العاملة كشريك أساسي في مسيرة التنمية، مشيدةً بالنماذج النسائية المشرفة التي أثبتت كفاءتها وقدرتها على النجاح والتأثير في شتى المجالات، مشددة على أن ما تحققه المرأة المصرية من إنجازات هو ثمرة الدعم المستمر من القيادة السياسية لملف تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، بما يسهم في دفع جهود التنمية المستدامة وبناء مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا.



شمل التكريم عددًا من الرموز النسائية الملهمة، من بينهن صفية السيد أحمد، نائب أول رئيس النقابة العامة للاتصالات سابقًا، كريمة عبدالرحمن حسن، مدير عام تراخيص الأجانب بوزارة العمل، عطيات سيد محمود، الباحث القانوني بوزارة العمل من ذوي الهمم، إلى جانب هبة محمد عبدالرحمن، التي تعمل بمهنة "النقاشة"، وذلك تقديرًا لنماذجهن المشرفة في العطاء والكفاح.