الإعلاميين : منع ظهور واستدعاء تامر عبد المنعم للتحقيق بمقر النقابة

أصدر الإعلامي الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين قرارا بمنع ظهور الإعلامي تامر عبد المنعم وإحالته للتحقيق مقدم برنامج البصمة.

جاء قرار نقيب الإعلاميين بناء على تقرير المرصد الإعلامي التابع للنقابة حيث ذكر المرصد في تقريره أن المذكور خالف ميثاق الشرف ومدونة السلوك المهني وعليه تم المنع من الظهور والإحالة للتحقيق.

الجدير بالذكر أن النقابة ستحدد جلسة تحقيق في غضون الأسبوع الجاري وبناء على تًوصيات لجنة التحقيق سيتخذ السيد النقيب قراره.

وأكد نقيب الإعلاميين أن النقابة مستمرة في ضبط المشهد الإعلامي لضمان رسالة إعلامية مهنية تناسب المجتمع المصري والعربي .