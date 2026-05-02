إعلامي : جمهور الأهلي هو المدرب وسر فوز الأحمر على الزمالك

علق الإعلامي إبراهيم عبد الجواد علي أداء جماهير الأهلي بعد الفوز علي الزمالك في مباراة القمة.

وكتب إبراهيم عبد الجواد عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:"جمهور الأهلي هو المدرب وسر فوز الأحمر على الزمالك".

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً كبيراً على منافسه التقليدي الزمالك بثلاثية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء امس، الجمعة، باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة التتويج بدوري نايل.

اشتعال المنافسة على الدوري المصري

اشتعلت المنافسة على لقب بطولة الدوري المصري، حيث مازال الزمالك في صدارة بطولة الدوري المصري برصيد 50 نقطة، ويأتي بيراميدز في المركز الثاني برصيد 50 نقطة، ثم الأهلي ثالثًا برصيد 47 نقطة قبل جولتين من نهاية البطولة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

من المقرر أن يلتقي الاهلي في مباراته المقبلة مع نظيره انبي يوم الثلاثاء الموافق 8 مايو في تمام الساعة الثامنة مساء.