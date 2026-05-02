منها عدم شرب المياه .. أستاذ جهاز هضمي يكشف مفاجأة عن أسباب وفاة ضياء العوضي

كشف الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، الأسباب المحتملة لوفاة الدكتور ضياء العوضي .



وقال الخياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" من أسباب وفاته التدخين والعصبية الشديدة وعدم شرب المياه".

وتابع هشام الخياط :" من المعروف أن أمراض الشريان التاجي لازم يشربوا على الأقل 2 لتر يوميا والمياه مهمة لصحة الإنسان".

وأكمل الخياط “ضياء العوضي تم فصله من جامعة عين شمس قبل قرار نقابة الأطباء بشطبه من سجلاتها”.



واستطرد هشام الخياط :" التغذية والدواء يسيران معا لعلاج الأمراض"، مضيفا:" في أمراض الكبد والسكر يكون لدينا تعديل في نظام حياة المريض ويمارس الرياضة ويشرب مياه ويتبع نظام غذائي إضافة إلى الحصول على الدواء".