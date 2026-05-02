مش هنخترع طب ونظام الطيبات خبيث.. أستاذ جهاز هضمي يهاجم نصائح ضياء العوضي الطبية

أكد الدكتور هشام الخياط أستاذ الجهاز الهضمي والكبد، أن حديث ضياء العوضي عن عدم تناول الفراخ كلام فارغ وغير منطقي وسيدنا محمد كان يتناول الفراخ .



وقال هشام الخياط في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه “ على مسئوليتي “ المذاع على قناة ”صدى البلد”: "ده مش نظام الطيبات ده نظام الخبائث".

وتابع الخياط، أن ضياء العوضي كان يقول إن مفيش حاجة اسمها اورام او سرطان وده كارثة حقيقية وهناك بعض مرضى السكر اللي بياخدوا الأنسولين وقفوا أخذ الأانسولين وتعرضوا لمشاكل صحية ".

وأكمل هشام الخياط، أن الطب مبني على دلائل علمية وهناك أبحاث علمية تم نشرها في مراكز طبية وثبت ان امراض الكبد وأمراض الأورام وأمراض القلب لها طرق محدد للعلاج.. إحنا مش هنخترع الطب من جديد وضياء العوضي أضر بالمصريين ضررا بالغا".

