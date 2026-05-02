مش استعراض بالكورة | محمد صلاح يوجّه نصائح للاعبين الصغار

محمد صلاح
محمد صلاح
باسنتي ناجي

وجه اللاعب محمد صلاح نجم ليفربول ومنتخب مصر رسالة لـ اللاعبين الصغار، مؤكداً خلالها أن كرة القدم لم تعد تعتمد على الاستعراض أو المتعة.

وقال صلاح عبر تصريحات إذاعيه :"أنصح اللاعبين الصغار دائمًا أن كرة القدم لم تعد تعتمد على الاستعراض أو المتعة فقط، هذا الأسلوب لم يعد كافيًا الآن.. كل شيء يُقاس بالأرقام وتأثيرك الحقيقي داخل الملعب، فلا يمكنك الفوز بالدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا بمجرد لمسات استعراضية مثل رفع الكرة بالكعب". 

أعاد المدرب الألماني يورجن كلوب، التأكيد على تقديره للفترة التي قضاها مع النجم المصري محمد صلاح خلال عملهما معًا في نادي ليفربول، مشددًا على أن العلاقة بينهما كانت مميزة داخل وخارج الملعب.

يذكر أن المدرب الألماني تولى تدريب نادي ليفربول الإنجليزي في 8 أكتوبر 2015، واستمرت رحلته حتى 19 مايو 2024، محققاً نجاحات تاريخية أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال 9 أعوام تقريباً، مما يجعله أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي.

جاءت رسالة كلوب الجديدة لمحمد صلاح عقب إصابة الأخير وإعلانه مغادرة ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي قال فيه: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: " تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

رسالة كلوب لـ محمد صلاح

وعبّر كلوب عن سعادته بالعمل مع محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن مجرد عنصر أساسي في الفريق، بل كان أيضًا شخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس. 

وأوضح كلوب، أن ما يميز صلاح ليس فقط قدراته الفنية الكبيرة، بل التزامه وانضباطه، وهو ما جعله يحظى باحترام الجميع داخل النادي. 

وأضاف المدرب الألماني، أن مسيرة صلاح مع ليفربول كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات، وأصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، لافتا إلى أن تأثير اللاعب امتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، إذ كان مصدر إلهام لزملائه وللجماهير على حد سواء.

تأتي هذه التصريحات في ظل الحديث المتزايد عن مستقبل صلاح، خاصة بعد إعلان رحيله المرتقب عن الفريق بنهاية الموسم. 

وشدد كلوب على أن ما قدمه اللاعب سيظل راسخًا في ذاكرة النادي، مؤكدًا أن إرثه لن يُنسى بسهولة.

ويُنظر إلى العلاقة بين كلوب وصلاح كواحدة من أنجح الشراكات في كرة القدم الحديثة، حيث أثمرت عن فترة ذهبية للنادي الإنجليزي، شهدت تحقيق ألقاب كبرى وأداءً مميزًا على مختلف الأصعدة.

الضحك وتأثيره المباشر على الأمعاء
أفضل أطعمة لصحة الدماغ وتقليل الخرف
ضياء العوضي
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
