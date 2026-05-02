افتتاح رائع لبطولة العالم لرفع الاثقال بالإسماعيلية على أنغام السمسمية

حسام الحارتي

افتتح جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات 2026، والتي تستضيفها مصر بصالة هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية، بمشاركة 270 لاعب من54 دولة من مختلف أنحاء العالم.

حضر حفل الافتتاح كلٌّ من اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الاثقال ، ومحمد المانع نائب رئيس الاتحاد الدولي و  رئيس الاتحادين العربي والآسيوي للعبة، وخوسيه كارلوس سكرتير الاتحاد الدولي، خالد المهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي ورئيس الاتحاد الأفريقي، وأورسولا بابانديرا نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب الكابتن محمد عبد المقصود رئيس اللجنة المنظمة وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي

وفي كلمته خلال حفل الافتتاح، رحّب وزير الشباب والرياضة بضيوف مصر من قيادات الاتحاد الدولي والقاري لرفع الأثقال، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث العالمي الكبير تعكس الثقة المتزايدة التي تحظى بها الدولة المصرية على الساحة الرياضية الدولية، وقدرتها على تنظيم كبرى البطولات وفق أعلى المعايير.

وقال وزير الشباب والرياضة: "إن استضافة مصر لهذه البطولة تمثل رسالة واضحة على مكانتها الرياضية، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، وحرص الدولة على الاستثمار في طاقات الشباب".

وأضاف: "أبناؤنا من أبطال العالم لا يتنافسون فقط من أجل الميداليات، بل يجسدون قيم الروح الرياضية والتعاون والتعارف بين الشعوب، وهو ما يعكس الدور الحقيقي للرياضة كجسر للتواصل الإنساني".

وأكد الدكتور جوهر نبيل أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامًا كبيرًا بفئة الناشئين، باعتبارهم الركيزة الأساسية لمستقبل الرياضة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على توفير كافة الإمكانيات التنظيمية والفنية؛ لضمان خروج البطولة بصورة مشرفة تليق باسم مصر.

ووجّه الوزير الشكر للاتحاد المصري لرفع الأثقال، وهيئة قناة السويس، وكافة الجهات المنظمة والمتطوعين، تقديرًا لجهودهم في تنظيم الحدث.

ومن جانبه، رحب اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله، محافظ الإسماعيلية، بجميع الوفود المشاركة في البطولة، متمنيًا لهم التوفيق و تحقيق نتائج جيدة، و قضاء وقت مميز بمحافظة  الإسماعيلية .

وأكد محافظ الإسماعيلية علي ترحيب محافظة الإسماعيلية الدائم باستضافة كافة المحافل الرياضية و الدولية، لما تمتلكه من بنيه رياضية و فندقية متميزة.

وفي كلمته، أعرب محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال، عن سعادته بتنظيم البطولة في مصر، مشيداً بالإمكانات التنظيمية والبنية التحتية التي وفرتها الدولة المصرية، والتي تعكس خبرة كبيرة في استضافة الأحداث الرياضية الكبرى.

وأكد رئيس الاتحاد الدولي لرفع الأثقال أن مصر أصبحت وجهة مفضلة للبطولات الدولية، لما تتمتع به من قدرات تنظيمية متميزة وكوادر بشرية مؤهلة، مشيرًا إلى أن البطولة ستشهد مستوى فنياً قوياً ومشاركة واسعة تعكس تطور اللعبة عالمياً، خاصة في فئة الناشئين التي تمثل مستقبل رفع الأثقال.

ومن جهته، أكد محمد عبدالمقصود، رئيس الاتحاد المصري لرفع الأثقال ورئيس اللجنة المنظمة للبطولة، أن استضافة مصر لبطولة العالم للناشئين تمثل خطوة مهمة في إطار خطة الاتحاد لتطوير اللعبة وصناعة جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة عالمياً.

وأشار عبدالمقصود إلى أن اللجنة المنظمة حرصت على توفير كافة سبل نجاح البطولة، من تجهيزات فنية وتنظيمية على أعلى مستوى، بما يليق باسم مصر ومكانتها، مؤكدًا أن البطولة تمثل فرصة مثالية لاكتساب الخبرات الدولية للاعبين الناشئين.

