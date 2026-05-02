لأول مرة | إقرار نظام جديد في السعودية بموسم الحج 2026
حريق في مخزن أدوات صحية خلف مسجد الشربتلي بالتجمع | صور
مدريد : احتجاز إسرائيل لناشط إسباني من أسطول الصمود غير قانوني
اللي عاوز يمشي على نظام الطيبات براحته | محمود سعد يكشف سبب استضافته لـ ضياء العوضي
استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة
بدء التشغيل التجريبي لأول نظام إضاءة ذكي موفر للطاقة في كفر الشيخ
فريق سام مرسي السابق .. إيبسويتش تاون يعود إلى البريميرليج
خرّجت الدهب بأكياس قمامة .. التحقيق في اتهام منة فضالي خادمتها بالسرقة
راحت له سليمة خرجت بتغسل كلى .. نجل مسنة يكشف كارثة جديدة عن نظام الطيبات | فيديو
رواتب تتجاوز 16 ألف جنيه.. وزارة النقل تطلب سائقين للأتوبيسات وتاكسي العاصمة
النقض: رفض الطعن على فوز القائمة الوطنية من أجل مصر بغرب الدلتا
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

إيمان كريم: التمكين الحقيقي لذوي الإعاقة يبدأ بالتدريب والتأهيل الفعّال

القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم التمكين الشامل
القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يدعم التمكين الشامل
الديب أبوعلي

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في فعاليات الملتقى التربوي الأول الذي نظمته كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة، تحت عنوان "آفاق مبتكرة نحو تنمية مهارات ذوي الإعاقة لبناء مستقبل مهني مستدام”، وذلك في إطار حرص المجلس على دعم جهود التمكين الشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز دمجهم الفعّال في المجتمع وسوق العمل.

وشارك المجلس في المعرض الفني المصاحب للملتقى والذي ضم مجموعة من المنتجات التي أبدعها أشخاص ذوو إعاقة، في تجسيد عملي لقدراتهم الإنتاجية وإمكاناتهم المتميزة.

يأتي انعقاد هذا الملتقى في ظل التحديات المتسارعة التي يشهدها سوق العمل، ليؤكد أهمية تطوير مهارات الأشخاص ذوي الإعاقة بما يتواكب مع متطلبات العصر، ويتماشى مع توجهات الدولة نحو دعم حقوقهم وتعزيز فرص مشاركتهم الاجتماعية وتمكينهم اقتصادياً.

وتضمن الملتقى عدداً من المحاور الهامة، من بينها توظيف التكنولوجيا في التعليم والتأهيل، وتنمية المهارات وفقًا لاحتياجات سوق العمل، إلى جانب مناقشة أحدث أساليب تشخيص اضطرابات التخاطب لدى الأطفال من ذوي اضطراب طيف التوحد، ودور وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية، فضلاً عن استعراض دور الفنون والعلاج الوظيفي في تنمية المهارات الإدراكية والحياتية.

وأكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن تحقيق التمكين الحقيقي للأشخاص ذوي الإعاقة يتطلب تكاملاً وتنسيقاً مستمراً بين مختلف الجهات المعنية، مشددة على ضرورة تبني آليات مبتكرة لتنمية مهاراتهم بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد كوادر قادرة على المنافسة الفعلية.

وأشارت المشرف العام إلى أن ضعف منظومة التدريب والتأهيل قد يدفع بعض مؤسسات القطاع الخاص إلى توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة فقط لاستيفاء النسبة القانونية، دون تحقيق دمج حقيقي، مؤكدة أهمية تطوير العملية التعليمية وتيسيرها، بما يعزز من فرص الدمج المستدام بعد التخرج، مع ضرورة التوسع في تطبيق معايير الإتاحة بمختلف أشكالها.

ورحبت الدكتورة إيناس بدير، عميد كلية الاقتصاد المنزلي بالجامعة، بالحضور في افتتاح فعاليات الملتقى، مؤكدة أن عنوان الملتقى يعكس اهتماماً حقيقياً بتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع باعتبارهم طاقات قادرة على الإبداع والمساهمة الفعّالة في مختلف المجالات، موضحة أن الملتقى يمثل منصة هامة لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والمجتمعية، بما يسهم في تطوير البرامج التربوية والمهنية وفقًا لمتطلبات التنمية المستدامة.

ذوي الإعاقة المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العاصمة الأشخاص ذوي الإعاقة الجامعات المصرية اضطراب طيف التوحد ضطرابات التخاطب الدكتورة إيمان كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

مرتبات

القبض نازل بدري.. مفاجأة في موعد صرف مرتبات مايو قبل عيد الأضحى

أفضل شهادات الادخار في البنوك 2026

عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

فتاوى

فتاوى | ما حكم طواف من يحمل طفلا يلبس حفاضة؟ هل يصح الحج لمن يعمل بعقد عملٍ في السعودية؟ هل يجوز التصدق بثمن الأضحية بدلا عن النحر؟

حملات تفتيشية

لضبط الأسواق.. حملات رقابية بالمحافظات لضبط المخالفين

طرح أراضي وفرصا استثمارية متنوعة بالمدن الجديدة| وخبير:الإسكان ينتقل من دور المنظم لمحفز للسوق العقاري

طرح أراضي وفرصا استثمارية بالمدن الجديدة.. خبير: وزارة الاسكان محفزة للسوق العقاري

بالصور

بعد منعه في نظام الطيبات.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الخيار؟

فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية
فوائد تناول الخيار الصحية

مش بس تفوقك.. فوائد غير متوقعة لشرب فنجان القهوة الصباحي

القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء
القهوة وصحة الأمعاء

وفاة سهير زكي عن عمر يناهز 81 عامًا بعد صراع مع المرض.. أبرز محطات مشوارها الفني

سهير زكي
سهير زكي
سهير زكي

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد