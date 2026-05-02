أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب في مصر، تشهد اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء بغرض الشراء أو الاستثمار، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على أداء السوق.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24

سعر البيع: 7,965 جنيه

سعر الشراء: 7,910 جنيه

عيار 21

سعر البيع: 6,970 جنيه

سعر الشراء: 6,920 جنيه

عيار 18

سعر البيع: 5,975 جنيه

سعر الشراء: 5,930 جنيه

عيار 14

سعر البيع: 4,645 جنيه

سعر الشراء: 4,615 جنيه

الجنيه الذهب

سعر البيع: 55,760 جنيه

سعر الشراء: 55,360 جنيه

الأونصة

سعر البيع: 247,760 جنيه

سعر الشراء: 245,985 جنيه

الأونصة

4,613.18 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر.



الذهب كملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة كبيرة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل متابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.

