أسعار الذهب في مصر الآن.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب
محمد غالي

أسعار الذهب في مصر، تشهد اهتماما متزايدا من قبل المواطنين، سواء بغرض الشراء أو الاستثمار، حيث يحرص الكثيرون على متابعة تطورات الأسعار بشكل مستمر عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تنعكس بشكل مباشر على أداء السوق.

أسعار الذهب في مصر

عيار 24
 سعر البيع: 7,965 جنيه
 سعر الشراء: 7,910 جنيه

عيار 21
 سعر البيع: 6,970 جنيه
 سعر الشراء: 6,920 جنيه

عيار 18
 سعر البيع: 5,975 جنيه
 سعر الشراء: 5,930 جنيه

عيار 14
 سعر البيع: 4,645 جنيه
 سعر الشراء: 4,615 جنيه

الجنيه الذهب
 سعر البيع: 55,760 جنيه
 سعر الشراء: 55,360 جنيه

الأونصة 
 سعر البيع: 247,760 جنيه
 سعر الشراء: 245,985 جنيه

الأونصة
 4,613.18 دولار

العوامل المؤثرة في أسعار الذهب

تتحدد أسعار الذهب عالميا وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية، في مقدمتها العرض والطلب؛ إذ يؤدي ارتفاع الطلب مع محدودية المعروض إلى زيادة الأسعار، بينما يسهم تراجع الطلب أو زيادة الإنتاج في انخفاضها.

كما تلعب أسعار الفائدة دورا محوريا في توجيه السوق، حيث يدفع انخفاضها المستثمرين إلى الإقبال على الذهب باعتباره ملاذا آمنا، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

وتؤثر أيضا تحركات أسعار النفط العالمية، إذ تدفع تقلبات أسواق الطاقة المستثمرين إلى الاعتماد على الذهب كوسيلة للتحوط من المخاطر.


الذهب كملاذ آمن

يظل الذهب أحد أبرز أدوات الادخار والتحوط المالي، لا سيما في فترات عدم الاستقرار الاقتصادي، ما يجعله خيارا مفضلا لدى شريحة كبيرة من الأفراد والمستثمرين للحفاظ على قيمة مدخراتهم.

ومن المتوقع أن يظل سوق الذهب محل متابعة دقيقة خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار تأثره بالتقلبات الاقتصادية العالمية وتغيرات الأسواق الدولية.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

ترشيحاتنا

عطيات سيد

مكرّمة من الرئيس باحتفالية عيد العمال : تتويج لمسيرة عمل وكفاح

لبنان

غارات إسرائيلية تستهدف مناطق في قضاء بنت جبيل في لبنان

الصناعة المحلية

مصر على طريق الصناعة المتقدمة.. رؤية طموحة تقودها الدولة وتعززها سواعد العمال

بالصور

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد