راكبين موتوسيكل.. سقوط لصين سرقا سلسلة ذهبية من سيدة بالقليوبية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن قيام شخصان يستقلان دراجة نارية بسرقة سلسلة ذهبية من إحدى السيدات حال سيرها بأحد الشوارع بالقليوبية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 10 إبريل المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من شخصان يستقلان دراجة نارية لقيامهما بسرقة سلسلتها الذهبية بأسلوب "الخطف" حال سيرها بدائرة القسم ولاذا بالفرار .





أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بنطاق محافظة القليوبية) ، وبحوزتهما (الدراجة النارية المستخدمة في إرتكاب الواقعة "بدون لوحات معدنية") ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه ، وتم بإرشادهما ضبط السلسلة الذهبية المستولى عليها .





تم إتخاذ الإجراءات القانونية.





