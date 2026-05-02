محافظ بورسعيد: تحرك عاجل لتنظيم بائعي شارعي العبور والنصر ودراسة الحلول البديلة

التقى اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم، بعدد من أصحاب الفروشات بشارعي العبور والنصر بنطاق حي المناخ، وذلك لبحث آليات تنظيم العمل والتعامل مع الإشغالات في إطار جهود محافظة بورسعيد لتحقيق الانضباط بالشوارع والحفاظ على المظهر الحضاري.

جاء ذلك بحضور اللواء عمرو فكّري السكرتير العام للمحافظة، والأستاذة شيماء العزبي رئيس حي المناخ.

أبو ليمون يشدد على عدم السماح بوجود تعديات أو إشغالات على حرم الطريق

وخلال اللقاء، شدد المحافظ على عدم السماح بوجود أي تعديات أو إشغالات على حرم الطريق مشددا علي تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، ومؤكدا علي ضرورة الحفاظ على السيولة المرورية وحقوق المواطنين يأتي في مقدمة الأولويات.

وفي ذات السياق، أكد المحافظ على تحديد مكان مناسب لإقامة سوق بديل منظم لأصحاب الفروشات يتناسب مع الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة، مع توفير مواقع بديلة فورية لنقل الباعة بما يضمن استمرار مصدر رزقهم بشكل منظم دون تعطيل وفي الوقت نفسه الحفاظ على الانضباط العام والمظهر الحضاري للشوارع.

كما استمع محافظ بورسعيد خلال اللقاء إلى مطالب أصحاب الفروشات ومقترحاتهم، حيث تم مناقشة عدد من الحلول المناسبة التي تراعي البعد الاجتماعي والتنظيمي معربين عن سعادتهم بهذا اللقاء والاستماع الي مطالبهم،ومؤكدين حرصهم على الالتزام بالضوابط التي تضعها المحافظة من خلال توفير مواقع بديلة مناسبة.