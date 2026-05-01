محافظ بورسعيد يتفقد مول الأوتليت بحي العرب ويوجه بإزالة الإشغالات

تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، مول الأوتليت بحي العرب، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة انتظام العمل بالأسواق والمشروعات التجارية، والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه خلالها الدكتور اسلام بهنساوى رئيس حي الشرق

وخلال الجولة، وجه المحافظ بسرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات بمحيط المول، مؤكدًا ضرورة الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمنطقة، وتحقيق السيولة المرورية وتيسير حركة المواطنين

محافظ بورسعيد يؤكد على منع وضع الإشغالات وتحقيق الانضباط بمحيط المنطقة

و شدد محافظ بورسعيد على أهمية التزام الباعة بعدم التعدي على حرم الطريق أو محيط المول، موجهًا بضرورة تنظيم الأنشطة التجارية داخل الإطار القانوني بما يحقق الانضباط ويضمن بيئة آمنة ومنظمة

ودعا محافظ بورسعيد أصحاب فروشات الملابس المحيطة بالمول إلى التقدم للحصول على محال داخل مول الأوتليت، وذلك في إطار خطة المحافظة للقضاء على العشوائية والحفاظ على المظهر الحضاري، مع توفير بيئة عمل منظمة تليق بالمواطنين

وأشار المحافظ إلى أن مول الأوتليت يمثل إضافة مهمة لمنظومة الأسواق الحضارية بالمحافظة، ويأتي ضمن جهود الدولة لتنظيم الأسواق وتوفير بدائل حضارية للباعة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من المشروعات التنموية وتحسين جودة الحياة