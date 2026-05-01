من بورسعيد للقاهرة.. القصة الكاملة لتغيب فتاة عن منزلها 3 أيام

داخل منزل بسيط بمدينة بورسعيد، تصاعدت الخلافات بين فتاة في العشرين من عمرها وأسرتها، لم تحتمل الضغوط، فقررت أن تترك المنزل بهدوء، دون أن تخبر أحدًا بوجهتها، بالنسبة لها كان الأمر محاولة للابتعاد والبحث عن مساحة من الراحة، لكن بالنسبة لأسرتها كان كابوسًا حقيقيًا.

الأب، الذي لم يكن يتخيل أن تصل الأمور إلى هذا الحد، عاش لحظات قلق صعبة، كل دقيقة تمر كانت تزيد من خوفه، خاصة مع انتشار منشور على مواقع التواصل الاجتماعي عن اختفاء ابنته، مصحوب بصورة لها، القلق لم يكن مجرد خوف من الغياب، بل خوف من المجهول.

لكن الحقيقة كانت أبسط مما خيل للجميع، الفتاة لم تتعرض لأي أذى، بل لجأت إلى صديقة لها في القاهرة، محاولة الهروب من المشاكل العائلية.

بعد أيام من القلق، عادت الفتاة إلى منزلها برفقة والدها، وكانت الأجهزة الأمنية كشفت ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تغيب إحدى الفتيات عقب خروجها من مسكنها ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 الجارى تبلغ لقسم شرطة الجنوب أول من (عامل- مقيم بدائرة القسم) بغياب ابنته "20 سنة" عقب خروجها من مسكنهم لخلافات عائلية بينهم ، وعقب ذلك حضر للقسم المبلغ وبصحبته ابنته وقرر بعودتها للمنزل دون حدوث أى مكروه لها.

وبسؤال المتغيبة أفادت بقيامها بترك منزل أهليتها لذات الخلافات وإقامتها طرف إحدى صديقاتها بالقاهرة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.