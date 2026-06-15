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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

رغم ارتفاعه اليوم.. الذهب يخسر 600 جنيه في عيار 21 وأكثر من 4700 في الجنيه الذهب

خسائر الذهب مستمرة رغم ارتفاعه اليوم
خسائر الذهب مستمرة رغم ارتفاعه اليوم
رانيا أيمن

حقق الذهب ارتفاعًا جديدًا في السوق المحلية خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 مقارنة بالأمس، إلا أن هذه المكاسب لم تكن كافية لتعويض الخسائر الكبيرة التي تعرض لها المعدن الأصفر خلال شهر واحد فقط، إذ ما زالت الأسعار أقل بكثير من المستويات التي سجلتها في منتصف مايو.

ارتفاع أسعار الذهب اليوم 
 

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم إلى 6279 جنيهًا مقابل 6255 جنيهًا أمس الأحد، بزيادة بلغت 24 جنيهًا خلال 24 ساعة.

سعر الذهب في مصر

كما صعد عيار 24 إلى 7177 جنيهًا مقابل 7149 جنيهًا أمس، بزيادة 28 جنيهًا.

ورغم هذا الارتفاع، فإن المقارنة مع أسعار الذهب في 17 مايو الماضي تكشف استمرار الخسائر بشكل واضح.

خسائر مستمرة للذهب 
 

فقد سجل عيار 21 في 17 مايو نحو 6880 جنيهًا، بينما يبلغ اليوم 6279 جنيهًا، ما يعني أن الجرام فقد نحو 601 جنيه خلال شهر واحد.

كما تراجع عيار 24 من 7863 جنيهًا في 17 مايو إلى 7177 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 686 جنيهًا للجرام.

وانخفض عيار 18 من 5897 جنيهًا إلى 5382 جنيهًا، ليفقد نحو 514 جنيهًا خلال الفترة نفسها.

أما عيار 14 فتراجع من 4586 جنيهًا إلى 4186 جنيهًا، بخسارة بلغت 400 جنيه تقريبًا.

سعر الجنيه الذهب 
 

ولم تقتصر الخسائر على الأعيرة فقط، إذ هبط سعر الجنيه الذهب من 54957 جنيهًا في منتصف مايو إلى 50239 جنيهًا اليوم، بخسارة بلغت 4718 جنيهًا.

كما تراجعت أوقية الذهب من 244193 جنيهًا إلى 223229 جنيهًا، فاقدة نحو 20963 جنيهًا خلال شهر.

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وتوضح هذه الأرقام أن الارتفاع المسجل اليوم لا يزال محدودًا مقارنة بحجم التراجعات التي شهدها الذهب خلال الأسابيع الماضية، إذ ما زالت الأسعار بعيدة عن القمم التي سجلتها في مايو، وبعيدة عن أعلى مستوى تم تسجيله للذهب في بداية العام، رغم محاولات المعدن الأصفر استعادة جزء من خسائره مع بداية الأسبوع.

ويرى متعاملون في سوق الذهب أن المكاسب الحالية تمثل ارتدادًا جزئيًا بعد موجة هبوط قوية، بينما يظل مسار الأسعار خلال الفترة المقبلة مرتبطًا بتطورات الأسواق العالمية والتوترات الجيوسياسية، التي ستحدد ما إذا كان الذهب قادرًا على استعادة مستوياته السابقة أم سيواصل التحرك دونها لفترة أطول.

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