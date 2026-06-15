قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير الصحة : توسيع المنح التدريبية للكوادر الصومالية
عصام الشوالي قبل مواجهة الفراعنة : مش هستغرب إن مصر تكسب بلجيكا
اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026
مقترح برلماني لإنشاء هيئة عامة للسياحة الصحية
معركة أمريكية إيرانية بالمونديال.. واشنطن تعرقل مشوار المنتخب الآسيوي في كأس العالم
سبب غياب وزير الأوقاف عن اجتماع تشريعية النواب بشأن ملف "وقف المنان"
هل الذهب فرصة للشراء الآن أم أن البيع القرار الأفضل؟
محمود الليثي يدعم منتخب مصر قبل مواجهة بلجيكا: أظهروا روح الفراعنة في الملعب
وزير الخارجية الإيراني: عقد الجولة الأولى من المفاوضات بعد توقيع مذكرة التفاهم مع واشنطن
آلاء محمد الأولى على الشهادة الإعدادية الأزهرية للمكفوفين بالشرقية
وفد من الوفاق الليبي في زيارة مهمة إلى الزمالك | لهذا السبب
بعدما اقترب من الإفلاس.. مشروع اقتصادي ينقذ الزمالك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

هل الذهب فرصة للشراء الآن أم أن البيع القرار الأفضل؟

ارتفاع أسعار الذهب اليوم
ارتفاع أسعار الذهب اليوم
رانيا أيمن

عاد الذهب لتحقيق مكاسب من جديد خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بعدما سجل ارتفاعات ملحوظة محليًا وعالميًا عقب أسابيع من الضغوط والخسائر التي أفقدته جزءًا كبيرًا من مكاسبه السابقة، لكن هذا الصعود أعاد طرح السؤال الأهم لدى المواطنين والمستثمرين: هل هذه فرصة مناسبة للبيع وجني الأرباح؟ أم أن الذهب ما زال يمتلك فرصة للصعود خلال الأشهر المقبلة ويستحق الاحتفاظ به أو حتى شراء المزيد منه؟.

مكاسب محدودة للذهب
 

وسجل الذهب في السوق المحلية اليوم ارتفاعًا مقارنة بالأمس، حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6314.88 جنيه مقابل 6255.38 جنيه أمس الأحد، بزيادة بلغت 59.5 جنيه. 

الذهب تحت ضغط التراجعات.. وتوقعات بعودته قوية خلال الأشهر المقبلة

كما ارتفع عيار 24 إلى 7217 جنيهًا، وقفز الجنيه الذهب إلى 50519 جنيهًا.

ورغم هذه المكاسب، فإن الذهب لا يزال بعيدًا عن المستويات التي سجلها قبل نحو شهر واحد فقط. 

خسائر في الذهب رغم ارتفاع سعره اليوم 

ففي 18 مايو الماضي بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 6869.62 جنيه، أي أعلى من مستواه الحالي بنحو 554.74 جنيهًا. 

كما سجل عيار 24 منذ شهر 7851 جنيهًا، أي أعلى من سعره الحالي بنحو 634 جنيهًا.

وهذه الأرقام توضح أن الارتفاع الحالي لا يمثل تعويضًا كاملًا للخسائر التي تعرض لها الذهب خلال الأسابيع الماضية، وأن المعدن الأصفر ما زال يتداول عند مستويات أقل بكثير من قممه السابقة.

فهل البيع هو القرار الصحيح الآن؟

سبق وصرح هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، بأن بيع الذهب من جانب من اشتروه عند المستويات المرتفعة السابقة يعد قرارًا غير مناسب، مؤكدًا أن الذهب يظل مخزنًا للقيمة على المدى الطويل وأن التراجعات الحالية ما هي إلا تصحيحات سعرية مؤقتة ضمن دورة طبيعية من الصعود والهبوط.

توقعات الخبراء 
 

ويرى خبراء السوق أن قرار البيع أو الشراء يعتمد في الأساس على سعر الشراء والهدف من الاستثمار.

فإذا كان المستثمر اشترى الذهب عند مستويات مرتفعة خلال الأشهر الماضية، فإن البيع الآن قد يعني تحمل خسارة فعلية، خاصة أن الأسعار الحالية ما زالت أقل من مستويات مايو الماضي بأكثر من 550 جنيهًا للجرام في عيار 21.

سعر الذهب في مصر

أما إذا كان الهدف هو الاستثمار طويل الأجل والحفاظ على قيمة الأموال، فإن الذهب لا يزال أحد أهم الملاذات الآمنة، خصوصًا مع استمرار التوترات الجيوسياسية وعدم وضوح اتجاه الاقتصاد العالمي خلال الفترة المقبلة، لكن في المقابل، لا يخلو المشهد من المخاطر على المدى القصير. 

تراجع أسعار الذهب مستمر حتى سبتمبر المقبل 

وسبق وحذر محللو “سيتي بنك” من إمكانية تراجع الذهب عالميًا إلى نحو 3500 دولار للأوقية بحلول سبتمبر المقبل إذا استمرت أزمة مضيق هرمز والضغوط الجيوسياسية الحالية، وهو ما قد ينعكس على الأسعار محليًا.

ورغم تلك التحذيرات، فإن معظم التقديرات طويلة الأجل لا تزال تميل إلى الإيجابية، إذ يتوقع محللون أن يستعيد الذهب زخمه تدريجيًا بمجرد تراجع الضغوط الحالية وانحسار المخاوف المرتبطة بأسواق الطاقة والتوترات الدولية.

تقرير كويتي: الذهب يرتفع بنحو 3% في نهاية تداولات الأسبوع مدعوما بتراجع مخاوف تصاعد الصراع بين أمريكا وإيران

لذلك فإن قرار البيع أو الشراء لا يمكن تعميمه على الجميع، فمن اشترى الذهب عند أسعار مرتفعة قد يكون الاحتفاظ به الآن خيارًا أفضل من البيع بخسارة حاليًا، خاصة أن الأسعار ما زالت أقل كثيرًا من مستوياتها السابقة. 

أما الراغب في الاستثمار طويل الأجل، فقد يرى في المستويات الحالية فرصة للشراء التدريجي، مع الأخذ في الاعتبار أن الذهب قد يواجه تقلبات إضافية خلال الأشهر القليلة المقبلة قبل أن يحدد اتجاهه النهائي نحو نهاية العام، وبداية العام المقبل.

سعر الذهب اليوم ارتفاع أسعار الذهب سعر عيار ٢١ اليوم سعر عيار ١٨ اليوم الذهب توقعات أسعار الذهب الذهب في مصر سعر الجنيه الذهب اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2026

نتيجة الصف الثالث الإعدادي بالاسم ورقم الجلوس جميع المحافظات|خبر عاجل الآن

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

سعر الذهب

800 جنيه في يوم| ارتفاع كبير في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

ترشيحاتنا

حبيبه السعيد

حبيبة الأولى على الإعدادية الأزهرية مكفوفين بدمياط: دعوات أمي وأبي وتشجيعهم كان حافز ليا

صيانة ماسورة المياه بالمحلة

كسر خط مياه 8 بوصة بمنطقة شاهين بالمحلة الكبري بسبب برج سكني

صورة أرشيفية

رصاص المشادة انتهى بالمؤبد لشقيقين.. جنايات سوهاج تُسدل الستار على واقعة ترويع مواطن بالسلاح

بالصور

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة لمواجهة الحرارة وخفض استهلاك الكهرباء

حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف
حيل ذكية تجعل منزلك أكثر برودة في الصيف

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية
عادة يفعلها ملايين الأشخاص بعد تناول الطعام مباشرة.. قد تضر الهضم وتسبب مشكلات صحية

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد