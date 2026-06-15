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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الذهب يستعيد بريقه ويرتفع من جديد محلياً وعالمياً

ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين محلياً وعالمياً
ارتفاع في أسعار الذهب اليوم الاثنين محلياً وعالمياً
رانيا أيمن

شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية والعالمية خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، بعد موجة من التراجعات شهدها المعدن الأصفر خلال الأيام الماضية. 

وعلى الصعيد العالمي، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.7% ليسجل 4334.48 دولارًا للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ 9 يونيو الجاري، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 2.8% إلى 4355.30 دولارًا للأوقية.

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وفي السوق المحلية، واصل الذهب مكاسبه مقارنة بتعاملات أمس الأحد، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 -الأكثر تداولًا في مصر- بنحو 49.87 جنيهًا، كما سجلت جميع الأعيرة زيادات ملحوظة، لتتداول عند مستويات أعلى من أسعار نهاية الأسبوع الماضي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 7206 جنيهات، مرتفعًا بقيمة 57 جنيهًا مقارنة بسعره أمس الأحد البالغ 7149 جنيهًا.

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 6305.25 جنيه، بزيادة 49.87 جنيهًا عن سعره أمس البالغ 6255.38 جنيه.

سعر الذهب في مصر

كما صعد سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5404.50 جنيه، محققًا زيادة قدرها 42.75 جنيهًا مقارنة بتعاملات الأحد.

وسجل عيار 14 نحو 4203.50 جنيه، بارتفاع بلغ 33.25 جنيهًا عن مستواه أمس.

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وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 50442 جنيهًا، بزيادة 399 جنيهًا مقارنة بسعره أمس البالغ 50043 جنيهًا.

كما سجلت أوقية الذهب بالسوق المحلية 224131.65 جنيه، مرتفعة بنحو 1772.89 جنيهًا عن تعاملات الأحد.

مكاسب جديدة للذهب 

وبمقارنة أسعار الذهب اليوم مع أسعار يوم الخميس الماضي نجد أن الذهب يتم تداوله اليوم عند مستويات أعلى، إذ ارتفع عيار 24 من 7160 جنيهًا إلى 7206 جنيهات، بزيادة 46 جنيهًا، ما يعكس عودة المعدن الأصفر إلى مسار الصعود مع بداية الأسبوع الجديد، مدعومًا بالمكاسب القوية التي سجلها عالميًا.

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