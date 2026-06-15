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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفع 70 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الإثنين 15 يونيو 2026

الذهب
الذهب
أمل مجدى

يترقب المواطنون أسعار الذهب في مصر الإثنين 15 يونيو 2026 بعد سلسلة من الانخفاضات التي أثرت على بيع وشراء الذهب وسط مخاوف المستثمرين من زيادة هبوط أسعار المعدن النفيس.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70  جنيهًا، بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديثات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7,222جنيه للبيع – 7,130 جنيه للشراء

عيار 21: 6,320جنيه للبيع – 6,260 جنيه للشراء

عيار 18: 5,417 جنيه للبيع – 5,350 جنيه للشراء

عيار 14: 4,200 جنيه للبيع – 4,160 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 

الجنيه الذهب: 50,560 جنيه للبيع – 49,920 جنيه للشراء

كما سجلت الأوقية نحو 223,945 جنيهًا محليًا، بينما بلغ سعرها عالميًا 4,329.19 دولار.

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