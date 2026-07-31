ترامب يتهرب من سؤال عن انسحاب إسرائيل من غزة: الاتفاق خطوة كبيرة للشرق الأوسط

تهرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الإجابة عن سؤال بشأن ما إذا كان انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة سيسبق نزع سلاح حركة حماس، وذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء عُقد في منتجع كامب ديفيد.



وقال ترامب إن الولايات المتحدة لديها "تفاهمات مع إسرائيل"، مضيفًا أن تل أبيب "راضية للغاية" عن مسار الاتفاق، ومشيدًا بالتعاون الإسرائيلي في الجهود المبذولة. ووصف الاتفاق الخاص بغزة، والذي يتضمن نزع سلاح حماس، بأنه "خطوة كبيرة للشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن كثيرين لم يكونوا يعتقدون أن تنفيذ هذا البند ممكن.



وفي الشأن الإيراني، زعم ترامب أن الضربات الأمريكية ألحقت أضرارًا كبيرة بالقدرات العسكرية الإيرانية، مؤكدًا أن قدرات طهران الصاروخية والتصنيعية وتطوير الطائرات المسيّرة تراجعت بشكل كبير، وأضاف أن الولايات المتحدة "حققت في خمسة أشهر ما لم يتحقق خلال سنوات من الحروب في مناطق أخرى".



من جانبه، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "منظمة غير شرعية"، محذرًا من إمكانية استهداف مسؤولين وجنود أمريكيين بقراراتها، ورد ترامب على تصريحات روبيو قائلاً إنه لا توجد معلومات تشير إلى أن المحكمة تستهدفه شخصيًا، مضيفًا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هو من تسعى المحكمة إلى ملاحقته.



كما أشاد روبيو بما وصفه بالتقدم في الاتفاق بين إسرائيل ولبنان، معتبرًا أن التفاهمات المتعلقة بغزة تمثل تطورًا مهمًا لم يكن كثيرون يتوقعون تحقيقه.



وتأتي تصريحات ترامب بعد الإعلان عن "خارطة طريق" لتنفيذ اتفاق غزة، والتي تنص على تنفيذ متزامن وتدريجي لانسحاب القوات الإسرائيلية من القطاع، مقابل نزع سلاح الفصائل الفلسطينية، تحت إشراف لجنة دولية وقوة متعددة الجنسيات.