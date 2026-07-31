محللةسياسية: مصر قادت تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة برؤية استشرافية

قالت الدكتورة إيريني سعيد، الأكاديمية والمحللة السياسية، إن الدولة المصرية لعبت دوراً محورياً في الوصول إلى تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدة أن القاهرة تحركت وفق رؤية استشرافية حافظت على حضور القضية الفلسطينية في صدارة الاهتمام الدولي رغم تعدد الأزمات والصراعات التي شهدتها المنطقة خلال الفترة الماضية.

وأضافت خلال مداخله هاتفيه على شاشة "إكسترا نيوز"، أن الجهود المصرية تميزت بالاستمرارية والتواصل المباشر مع مختلف الفصائل الفلسطينية، وهو ما أسهم في تقريب وجهات النظر وتهيئة الأجواء اللازمة لتنفيذ الاتفاق، مشيرة إلى أن القاهرة تمتلك خبرة طويلة في إدارة الملف الفلسطيني وتتمتع بقدرة كبيرة على التعامل مع تعقيداته السياسية والأمنية.

وأكدت سعيد أن مصر نجحت في تحويل التفاهمات السياسية إلى خطوات عملية على الأرض، سواء من خلال جهود الوساطة أو عبر استمرار تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لافتة إلى أن القاهرة كانت صاحبة النصيب الأكبر في تقديم الدعم الإنساني والإغاثي لسكان القطاع منذ اندلاع الحرب.

وأشارت إلى أن حملات التشكيك التي استهدفت الدور المصري جاءت نتيجة نجاح القاهرة في إدارة الأزمة ورفضها الانجرار إلى مخططات تستهدف توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مؤكدة أن السياسة المصرية اتسمت بالحكمة والتوازن، وسعت إلى الحفاظ على الاستقرار الإقليمي ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات أوسع.

وأوضحت أن المرحلة المقبلة ستشهد دوراً مصرياً محورياً في دعم التعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، إلى جانب المساهمة في تأهيل الكوادر الأمنية والإدارية الفلسطينية، بما يضمن استعادة مؤسسات القطاع لقدرتها على العمل وتحقيق الاستقرار وخدمة الشعب الفلسطيني.