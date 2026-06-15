قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تراجع البلطي لـ71 جنيها.. وانخفاض الجمبري وقشر البياض | أسعار الأسماك اليوم
أزمة العدادات الكودية تحت قبة البرلمان بحضور وزر الكهرباء و مطالب بوقف السعر الموحد
خارجية النواب: العلاقات المصرية الإماراتية نموذج متكامل للتعاون العربي
الماتش الساعة كام؟.. بالتردد| 15 قناة مجانية ناقلة لمباراة مصر وبلجيكا
أهان والديه..ضبط الإبن العاق بتهمه الاعتداء على أسرته بطنطا والنيابة تقرر حبسه
ليس دوكو وحده.. ثنائي مرعب في صفوف بلجيكا أمام منتخب مصر
القاهرة وواشنطن على الطاولة في قمة السبع.. وغياب نتنياهو يلفت الأنظار
بعد إجراء عملية فى المخ.. دعوات أن يتجاوز الفنان محمد مرزبان الساعات المقبلة بسلام
انقسام حاد في إسرائيل.. بن غفير وسموتريتش يصفان اتفاق أمريكا وإيران بـ"الصفقة السيئة"
الدولة وحدها تحمينا.. رئيس لبنان: طريق السلام صعب ونملك الإرادة لتحقيقه
مونديال 2026.. عماد متعب يتصدر قائمة هدافي مواجهات مصر وبلجيكا
الدفاع الروسية: استهداف بني تحتية حيوية ومصانع عسكرية في أوكرانيا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

بعد زيادة الأسعار.. سعر الجنيه الذهب اليوم

الجنيه الذهب
الجنيه الذهب
أمل مجدى

يتابع المواطنون أسعار الذهب في مصر الإثنين 15 يونيو 2026 بعد سلسلة من الانخفاضات التي أثرت على بيع وشراء الذهب وسط مخاوف المستثمرين من زيادة هبوط أسعار المعدن النفيس.

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر ارتفاعاً ملحوظاً حيث صعد سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 70  جنيهًا ووصل سعر الجنيه الذهب لـ 50.560 جنيه  بعد سلسلة من الانخفاضات السابقة.

أسعار الذهب اليوم في مصر 

ارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية وفق آخر تحديثات اليوم على النحو التالي:

عيار 24: 7,222جنيه للبيع – 7,130 جنيه للشراء

عيار 21: 6,320جنيه للبيع – 6,260 جنيه للشراء

عيار 18: 5,417 جنيه للبيع – 5,350 جنيه للشراء

عيار 14: 4,200 جنيه للبيع – 4,160 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب 

الجنيه الذهب: 50,560 جنيه للبيع – 49,920 جنيه للشراء

كما سجلت الأوقية نحو 223,945 جنيهًا محليًا، بينما بلغ سعرها عالميًا 4,329.19 دولار.

الذهب الجنيه الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الجنيه سعر الذهب أسعار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

400 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الاثنين 15 يونيو 2026.. عيار 21 وصل كام؟

ماتش مصر وبلجيكا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجاناً

الذهب

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 15 يونيو.. عيار 21 بكام؟

الذهب

5400.. ارتفاع سعر الذهب وعيار 18 يفاجئ الجميع

ياسين العياري

ابن الأصول التونسية يعاقب نسور قرطاج.. ياسين العياري يهز شباك تونس بقميص السويد

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب في مصر اليوم.. عيار 21 بـ 6250 جنيها

الزمالك

التواصل مع فيفا.. بشرى لجماهير الزمالك بشأن قضايا النادي

الرئيس السيسي و محمد بن زايد

قمة مصرية إماراتية.. الرئيس السيسي يستقبل بن زايد اليوم لبحث الملفات المشتركة

ترشيحاتنا

الشيخ رمضان عبدالمعز

التقوى طريق النجاة.. الشيخ رمضان عبدالمعز يوضح ميراث الجنة ومصير الظالمين

وزارة الأوقاف

انطلاق التصفيات النهائية لمسابقة القراءة الحرة بمسجد النور بالعباسية

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة.. يبدأ فى هذا اليوم

موعد رأس السنة الهجرية الجديدة.. يبدأ فى هذا اليوم

بالصور

لتنمية البحيرات والمسطحات المائية..إطلاق 600 ألف زريعة أسماك ببحر أبو الأخضر بالشرقية

اسماك
اسماك
اسماك

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم
كيكة الخلاط الهشة بـ3 مكونات فقط.. وصفة اقتصادية سريعة بطعم لا يقاوم

نيللي كريم: لم أعد أبحث عن البطولة المطلقة.. وأرفض استنزاف الممثل في التصوير| حوار

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

فيديو

شروق عادل مذيعة صدى البلد

تفاصيل تشكيل منتخب مصر المتوقع أمام بلجيكا

عصير القصب

بعد ضبط مادة ضارة.. التموين توجه 5 نصائح مهمة لمستهلكي عصير القصب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين مخاوف العقل وحقائق الواقع.. كيف يصنع القلق سيناريوهات لا تحدث؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الهروب من الأبوة

المزيد