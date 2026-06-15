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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

ارتفاع أسعار الذهب في الدول العربية اليوم.. مكاسب جديدة بالسعودية والإمارات والكويت وقطر

ارتفاع أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
ارتفاع أسعار الذهب في الدول العربية اليوم
رانيا أيمن

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات ملحوظة في عدد من الدول العربية خلال تعاملات اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، تزامنًا مع صعود المعدن الأصفر عالميًا وارتفاع أسعاره في السوق المصرية، بعدما حقق الذهب مكاسب جديدة عقب فترة من التراجعات والضغوط التي شهدها خلال الأسابيع الماضية.

أسعار الذهب في السعودية 
 

وفي السعودية، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 460.01 ريال سعودي مقابل 445.42 ريال أمس الأحد، بزيادة بلغت 14.59 ريال.

كما صعد عيار 24 إلى 525.72 ريال مقابل 509.05 ريال، بزيادة 16.67 ريال.

سعر الذهب في مصر

وسجل الجنيه الذهب 3680.04 ريال، فيما بلغت أوقية الذهب 16351.72 ريال.

أسعار الذهب في الإمارات 
 

وفي الإمارات، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 450.04 درهم إماراتي مقابل 435.77 درهم أمس، بزيادة 14.27 درهم.

كما سجل عيار 24 نحو 514.33 درهم مقابل 498.03 درهم، بارتفاع 16.30 درهم.

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وبلغ سعر الجنيه الذهب 3600.34 درهم، فيما سجلت أوقية الذهب 15997.58 درهم.

أسعار الذهب في الكويت
 

وفي الكويت، صعد سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 37.73 دينار كويتي مقابل 36.58 دينار أمس الأحد، بزيادة 1.15 دينار.

كما ارتفع عيار 24 إلى 43.12 دينار مقابل 41.81 دينار، بزيادة 1.31 دينار.

وسجل الجنيه الذهب 301.81 دينار، بينما بلغت أوقية الذهب 1341.06 دينار.

أسعار الذهب في قطر 
 

وفي قطر، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 447.32 ريال قطري مقابل 433.72 ريال أمس، بزيادة 13.60 ريال.

كما صعد عيار 24 إلى 511.22 ريال مقابل 495.68 ريال، مرتفعًا بنحو 15.54 ريال.

اسعار الذهب الان في مصر

وسجل الجنيه الذهب 3578.53 ريال، فيما بلغت أوقية الذهب 15900.70 ريال.

وتعكس هذه الارتفاعات حالة الانتعاش التي يشهدها الذهب في الأسواق العربية بالتزامن مع صعوده عالميًا، حيث سجلت معظم الأعيرة مكاسب ملحوظة مقارنة بتعاملات أمس، بعد موجة من التراجعات خلال الفترة الماضية.

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