القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا.. نزل الترددات لمتابعة كأس العالم 2026

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم تتصدر محركات البحث بالتزامن مع انطلاق مشوار المنتخب المصري في بطولة كأس العالم 2026.

و يترقب ملايين المشجعين المواجهة المرتقبة أمام المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات، وسط اهتمام كبير بمعرفة القنوات المفتوحة والمشفرة التي ستبث اللقاء مباشرة.

وتحظى المباراة بأهمية استثنائية باعتبارها أول ظهور للفراعنة في البطولة العالمية، وهو ما دفع الجماهير للبحث عن وسائل مشاهدة المباراة بجودة عالية وبدون انقطاع.

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر مواجهة قوية أمام منتخب بلجيكا مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026، ضمن منافسات المجموعة السابعة من بطولة كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وتقام المباراة على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، على أن تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويسعى المنتخب المصري لتحقيق انطلاقة إيجابية تمنحه دفعة قوية في مشواره نحو التأهل إلى الدور التالي، خاصة في ظل المنافسة القوية داخل المجموعة.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم عبر بي إن سبورتس

تُعد القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم عبر شبكة بي إن سبورتس الخيار الرئيسي لمتابعة اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بعدما حصلت الشبكة على الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026.

وأعلنت الشبكة نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2، مع تخصيص استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم كرة القدم والمحللين الرياضيين لمتابعة أحداث اللقاء قبل وبعد المباراة.

ترددات قنوات بي إن سبورتس الناقلة للمواجهة

يمكن للجماهير متابعة اللقاء من خلال ضبط أجهزة الاستقبال على الترددات التالية:

قناة beIN SPORTS MAX HD2

التردد: 12188

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

قناة beIN SPORTS MAX HD4

التردد: 12604

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتوفر هذه القنوات تغطية شاملة للبطولة مع جودة بث عالية وتقنيات حديثة تناسب مختلف المشاهدين.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجانًا

لا يقتصر البحث على القنوات المشفرة فقط، بل يزداد الاهتمام بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم بشكل مجاني، خاصة بين المشجعين الراغبين في متابعة اللقاء دون اشتراك.

ومن أبرز القنوات التي أعلنت بث المباراة:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي (H)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتعتبر من أشهر القنوات التي تبث عددًا من المباريات الكبرى خلال البطولات العالمية.

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي (V)

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

القناة مفتوحة

وتتوفر القناة عبر البث الأرضي داخل المغرب، وتحظى بمتابعة واسعة خلال المناسبات الرياضية الكبرى.

قنوات أوروبية تنقل مباريات كأس العالم

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في المنطقة العربية، توجد عدة قنوات أوروبية تتيح متابعة عدد من مباريات البطولة مجانًا.

ومن أبرزها:

القنوات التركية

TRT 4K

TRT Sport

القنوات الإسبانية

La 1 HD

La 2 HD

القنوات البريطانية

BBC

ITV

وتقدم هذه الشبكات تغطية موسعة لمباريات كأس العالم عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة لها.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يشارك المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة التي تضم:

مصر

بلجيكا

إيران

نيوزيلندا

وتُعد هذه المجموعة من المجموعات التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور المقبل، ما يمنح مواجهة اليوم أهمية كبيرة بالنسبة للفراعنة.

يعود الاهتمام المتزايد بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم إلى القيمة الفنية الكبيرة للمواجهة، إضافة إلى كونها تمثل بداية مشوار المنتخب المصري في البطولة.

كما أن المنتخب البلجيكي يُعد من المنتخبات الأوروبية القوية التي تمتلك خبرة كبيرة في البطولات الدولية، ما يجعل المباراة محط أنظار جماهير كرة القدم في العالم العربي.

وفي ظل اقتراب موعد انطلاق اللقاء، تواصل القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم تصدر قوائم البحث، مع رغبة الجماهير في متابعة واحدة من أبرز مباريات الجولة الأولى من منافسات كأس العالم 2026، وسط آمال كبيرة بتحقيق المنتخب المصري نتيجة إيجابية تعزز فرصه في التأهل إلى الدور التالي.

تشكيل منتخب مصر

أعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، تشكيل الفراعنة لمواجهة بلجيكا، في مستهل المشوار في بطولة كأس العالم 2026.

تشكيل منتخب مصر:

حارس المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - حمدي فتحي - أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو - عمر مرموش - محمد صلاح.

ودفع حسام حسن، بـ مصطفى زيكو في هجوم منتخب مصر أمام بلجيكا، بدلًا من تريزيجيه، الذي يتواجد على مقاعد البدلاء.

تشكيل منتخب بلجيكا

أعلن الإسباني رودي جارسيا، المدير الفني لمنتخب بلجيكا، التشكيل الرسمي لفريقه لمواجهة منتخب مصر، في المباراة التي تجمع المنتخبين مساء اليوم ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026.

وشهد التشكيل الأساسي لمنتخب بلجيكا قيادة النجم جيريمي دوكو لخط الهجوم، بينما تواجد المهاجم المخضرم روميلو لوكاكو على مقاعد البدلاء، في مفاجأة قبل انطلاق المواجهة المرتقبة أمام الفراعنة.

وجاء تشكيل منتخب بلجيكا كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: توماس مونييه، ناثان نجويي، براندون ميشيل، تيموثي كاستانيي.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفين دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، شارل دي كيتيلير، جيريمي دوكو.

ويجلس روميلو لوكاكو على دكة البدلاء، في قرار فني من رودي جارسيا، الذي يراهن على سرعة وحيوية الثلاثي الهجومي في مواجهة المنتخب المصري.

وتقام المباراة على ملعب "لومن فيلد"، ضمن منافسات المجموعة السابعة التي تضم أيضًا منتخبي إيران ونيوزيلندا، في لقاء يسعى خلاله المنتخبان لتحقيق انطلاقة قوية في مشوارهما بالمونديال.