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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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اتفرج مجانا.. القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في كأس العالم 2026

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
عبد العزيز جمال

تتصدر القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم اهتمامات الجماهير العربية وعشاق كرة القدم مع انطلاق منافسات بطولة كأس العالم 2026، حيث يسعى الملايين لمعرفة القنوات المفتوحة والمشفرة التي ستبث المواجهة المرتقبة بين المنتخب المصري ونظيره البلجيكي في الجولة الأولى من دور المجموعات.

ويشهد محرك البحث جوجل ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم، خاصة مع رغبة المشجعين في متابعة اللقاء مجانًا عبر القنوات المفتوحة التي أعلنت نقل عدد من مباريات البطولة العالمية المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

مباراة مصر وبلجيكا

موعد مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026

يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في بطولة كأس العالم 2026 أمام منتخب بلجيكا ضمن منافسات المجموعة السابعة، في مواجهة ينتظرها عشاق الكرة المصرية والعربية.

ومن المقرر أن تقام المباراة مساء اليوم الإثنين 15 يونيو 2026 على ملعب "لومين فيلد" بمدينة سياتل الأمريكية، حيث تنطلق صافرة البداية في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق بداية قوية خلال مشواره بالمونديال أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، في لقاء يحمل أهمية كبيرة لحسابات التأهل إلى الدور التالي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا 

تأتي القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في مقدمة اهتمامات الجماهير قبل ساعات من انطلاق اللقاء، خاصة بعد إعلان الجهات المالكة للحقوق والقنوات المفتوحة التي ستتيح متابعة المواجهة.

وتملك شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث سيتم نقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS MAX HD2.

كما يبحث الجمهور عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم بشكل مجاني، وهو ما دفع العديد من المتابعين للاتجاه نحو القنوات الأرضية وبعض القنوات الأوروبية المفتوحة.

تردد قناة beIN SPORTS MAX الناقلة للمباراة

يمكن متابعة اللقاء عبر قنوات بي إن سبورتس من خلال الترددات التالية:

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD2

التردد: 12188 - 12604

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة beIN SPORTS MAX HD4

التردد: 12604 - 11566

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

مباراة مصر وبلجيكا

القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم

يبحث عدد كبير من المشاهدين عن القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم مجانًا، خاصة مع ارتفاع تكلفة الاشتراكات الرياضية، وتبرز عدة خيارات متاحة أمام الجماهير.

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

أعلنت القناة الجزائرية الرياضية نقل المباراة عبر البث الأرضي، لتكون واحدة من أبرز الخيارات المجانية لمتابعة اللقاء.

وجاء تردد القناة على النحو التالي:

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

وتعد القناة الجزائرية من أكثر القنوات التي تشهد إقبالًا خلال البطولات الكبرى، بسبب بثها عددًا من المباريات المهمة مجانًا.

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

كما تنقل القناة الرياضية المغربية المباراة للجماهير داخل المغرب عبر البث الأرضي.

وجاءت بيانات التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي V

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/4

التشفير: مفتوحة

القنوات الأوروبية المجانية الناقلة لمباريات كأس العالم 2026

إلى جانب القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم في المنطقة العربية، توجد مجموعة من القنوات الأوروبية التي تتيح مشاهدة عدد من مباريات البطولة بشكل مجاني.

القنوات التركية

تحظى القنوات التركية بمتابعة واسعة بين الجماهير العربية، ومن أبرزها:

TRT 4K

TRT Sport

وتتميز هذه القنوات بتقديم تغطية مجانية للعديد من المباريات مع جودة بث مرتفعة.

القنوات الإسبانية

تتيح بعض القنوات الإسبانية متابعة عدد من مباريات كأس العالم، ومن أبرزها:

La 1 HD

La 2 HD

وتوفر هذه القنوات تغطية مميزة للبطولة مع استوديوهات تحليلية وبرامج متخصصة.

القنوات البريطانية

كما تنقل شبكتا BBC وITV العديد من مباريات كأس العالم مجانًا داخل المملكة المتحدة عبر البث التلفزيوني والمنصات الرقمية التابعة لهما.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يشارك المنتخب المصري في المجموعة السابعة من منافسات كأس العالم 2026، والتي تضم أربعة منتخبات هي:

مصر

بلجيكا

إيران

نيوزيلندا

وتعد المجموعة من المجموعات التي تشهد منافسة قوية على بطاقتي التأهل إلى الدور التالي، ما يزيد من أهمية مباراة اليوم أمام المنتخب البلجيكي.

مباراة مصر وبلجيكا

لماذا تحظى مباراة مصر وبلجيكا باهتمام كبير؟

يرجع الاهتمام الكبير بمعرفة القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم إلى أهمية المباراة باعتبارها الافتتاحية للمنتخب المصري في البطولة، إضافة إلى القيمة الفنية الكبيرة للمواجهة أمام منتخب يمتلك خبرات واسعة في البطولات الدولية.

ويترقب الملايين ظهور المنتخب المصري في المونديال وسط آمال بتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في مشوار المنافسة على التأهل.

وفي ظل هذا الاهتمام الجماهيري الكبير، تظل القنوات الناقلة لمباراة مصر وبلجيكا اليوم وموعد اللقاء والترددات الخاصة بالقنوات المجانية من أكثر الموضوعات بحثًا خلال الساعات الأخيرة، مع اقتراب انطلاق واحدة من أبرز مواجهات الجولة الأولى في كأس العالم 2026.

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