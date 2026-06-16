لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

سلّطت الصحافة البلجيكية الضوء على مباراة منتخب بلجيكا أمام منتخب مصر، في افتتاح مشوارهما ببطولة كأس العالم 2026، والتي أقيمت مساء الإثنين وشهدت تعادلًا مثيرًا بنتيجة 1-1.

وتقدّم منتخب مصر بالهدف الأول عن طريق إمام عاشور في الدقيقة 19، قبل أن تتمكن بلجيكا من إدراك التعادل عبر مهاجمها روميلو لوكاكو، بعد كرة عكست مسارها ودخلت شباك محمد هاني تحت الضغط.

وحصد كل من المنتخبين نقطة واحدة في الجولة الأولى، في انتظار نتائج مواجهتي إيران ونيوزيلندا لتحديد ملامح صدارة المجموعة.

وأشارت وسائل الإعلام البلجيكية إلى أن التعادل أمام مصر يُعد نتيجة “ثمينة” نسبيًا، خاصة في ظل الصعوبات الكبيرة التي واجهها المنتخب طوال اللقاء، مؤكدين أن لوكاكو كان كلمة السر في إنقاذ الفريق من الخسارة في بداية مشواره المونديالي.

ووصفت شبكة “Sporza” البلجيكية لوكاكو بأنه “المنقذ”، موضحة أنه دخل المباراة ونجح سريعًا في تغيير مسارها، بعدما عانى المنتخب البلجيكي أمام فريق مصري منظم وخطير هجوميًا، حيث سنحت للفراعنة فرص لتعزيز التقدم بعد الهدف الأول.

أما صحيفة “HBVL” فأكدت أن بلجيكا لم تحقق بداية مثالية في البطولة، لكنها نجحت في تفادي الخسارة بفضل هدف عكسي جاء تحت ضغط لوكاكو، في مباراة صعبة أمام منتخب مصر الذي بدأ بقوة.

وفي السياق ذاته، أشارت “Nieuwsblad” إلى أن المنتخب البلجيكي تأخر في النتيجة ونجا من خسارة محققة، بينما اعتبرت أن التعادل يمنح الفريق فرصة لإعادة ترتيب أوراقه قبل مواجهتي إيران ونيوزيلندا.

كما أوضحت “RTBF Sport” أن بلجيكا خرجت بنتيجة إيجابية نسبيًا من مباراة اتسمت بالضغط المصري الكبير، مشيرة إلى أن هدف التعادل جاء في الدقيقة 66 بعد تدخل مؤثر من لوكاكو أدى لهدف عكسي.

من جانبها، وصفت صحيفة “Le Soir Sport” المواجهة بأنها بداية صعبة لبلجيكا في المونديال، مؤكدة أن هدف إمام عاشور منح مصر أفضلية مبكرة قبل أن ينقذ لوكاكو موقف منتخب بلاده من الخسارة.