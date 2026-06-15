مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا يتصدر اهتمامات جماهير كرة القدم العربية والمصرية، بالتزامن مع انطلاق مواجهة الفراعنة أمام المنتخب البلجيكي ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026، حيث يبحث الملايين عن القنوات المجانية والمشفرة التي تنقل المباراة لحظة بلحظة.

وتحظى المباراة بمتابعة جماهيرية واسعة باعتبارها الظهور الأول للمنتخب المصري في النسخة الحالية من المونديال، وسط آمال كبيرة بتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفراعنة دفعة قوية في مشوار التأهل إلى الدور المقبل.

إمام عاشور يمنح مصر التقدم أمام بلجيكا

شهدت المباراة بداية قوية من جانب المنتخب المصري، حيث نجح إمام عاشور في تسجيل الهدف الأول للفراعنة في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، ليشعل حماس الجماهير المصرية التي تتابع مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا عبر مختلف القنوات الناقلة.

وجاء الهدف بعد أداء هجومي مميز للمنتخب الوطني الذي دخل المواجهة بثقة كبيرة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية المشاركة في البطولة.

تشكيل منتخب مصر أمام بلجيكا

دخل المنتخب المصري المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، إمام عاشور.

خط الهجوم: مصطفى زيكو، محمد صلاح، عمر مرموش.

بينما ضمت دكة البدلاء عددًا من الأسماء البارزة مثل محمد الشناوي، محمود تريزيجيه، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل ورامي ربيعة.

تشكيل منتخب بلجيكا

بدأ المنتخب البلجيكي اللقاء بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: كاستانيي، براندون ميشيل، ناثان نجوي، توماس مونييه.

خط الوسط: أمادو أونانا، يوري تيليمانس، كيفن دي بروين.

خط الهجوم: لياندرو تروسارد، جيريمي دوكو، تشارلز دي كيتلير.

ويعكس هذا التشكيل قوة المنتخب البلجيكي الذي يدخل البطولة ضمن المرشحين للمنافسة على الأدوار المتقدمة.

مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا عبر القنوات الناقلة

يمكن لعشاق كرة القدم متابعة مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا من خلال شبكة قنوات بي إن سبورتس، المالكة للحقوق الحصرية لبث مباريات كأس العالم 2026 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وأعلنت الشبكة نقل المباراة عبر قناة:

beIN SPORTS MAX HD2

مع تغطية تحليلية شاملة قبل وبعد المباراة بمشاركة نخبة من المحللين ونجوم الكرة العربية والعالمية.

القنوات المجانية الناقلة للمباراة

إلى جانب القنوات المشفرة، تتوافر بعض الخيارات المجانية أمام الجماهير الراغبة في مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا دون اشتراك.

ومن أبرز هذه القنوات:

القناة الجزائرية الرياضية الأرضية

التردد: 11680

الاستقطاب: أفقي H

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 2/3

القناة الرياضية المغربية Arryadia TNT

التردد: 11180

الاستقطاب: عمودي V

الترميز: 27500

معامل التصحيح: 3/4

وتوفر هذه القنوات إمكانية متابعة عدد من مباريات البطولة وفق حقوق البث المتاحة لكل دولة.

مجموعة مصر في كأس العالم 2026

يشارك المنتخب المصري ضمن المجموعة السابعة التي تضم:

مصر

بلجيكا

إيران

نيوزيلندا

وتحمل مباراة اليوم أهمية كبيرة في تحديد ملامح المنافسة على بطاقتي التأهل إلى دور الـ32، خاصة مع تقارب مستويات المنتخبات المشاركة.

لماذا تحظى المباراة بهذا الزخم؟

يرجع الاهتمام الكبير بـ مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا إلى القيمة الفنية للمواجهة، بالإضافة إلى وجود عدد من النجوم الكبار على رأسهم محمد صلاح وكيفن دي بروين وتيبو كورتوا وعمر مرموش.

كما تمثل المباراة اختبارًا حقيقيًا لطموحات المنتخب المصري في البطولة، وسط تطلعات جماهيرية لتحقيق إنجاز جديد في تاريخ المشاركات المونديالية.

وفي ظل استمرار أحداث اللقاء، يواصل الملايين البحث عن مباشر الان مشاهدة مباراة مصر وبلجيكا لمتابعة مجريات المواجهة لحظة بلحظة، خاصة بعد تقدم الفراعنة بهدف مبكر أشعل أجواء المباراة وأعاد الأمل في تحقيق انطلاقة مثالية خلال كأس العالم 2026.