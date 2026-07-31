مقتل 4 مسلحين خلال عملية أمنية جنوب غربي باكستان

أعلن الجيش الباكستاني مقتل أربعة مسلحين جراء عملية نفذتها قوات الأمن في مقاطعة "خضدار" بإقليم "بلوشستان" الواقع جنوب غربي البلاد.

وأفادت إدارة العلاقات العامة بالجيش الباكستاني - حسبما ذكر راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية اليوم /الجمعة/ - بأن قوات الأمن شنت عملية استنادا إلى معلومات استخباراتية تفيد بوجود مسلحين في المنطقة، مما أدى إلى تدمير سيارتين مفخختين.. مشيرة إلى أنه تجرى عمليات تمشيط للقضاء على أي مسلحين آخرين قد يتواجدون في المنطقة.

جدير بالذكر أن باكستان تشهد ارتفاعا ملحوظا في وتيرة الهجمات المسلحة، ويتم الإبلاغ عن معظم الهجمات في الأقاليم الباكستانية الحدودية مع أفغانستان وأبرزها "خيبر بختونخوا" و"بلوشستان".