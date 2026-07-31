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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

المركزي الكوري: الاقتصاد الكوري الشمالي ينمو بأكثر من 3% للعام الثالث على التوالي في عام 2025

المركزي الكوري: الاقتصاد الكوري الشمالي ينمو بأكثر من 3% للعام الثالث على التوالي في عام 2025
المركزي الكوري: الاقتصاد الكوري الشمالي ينمو بأكثر من 3% للعام الثالث على التوالي في عام 2025
أ ش أ

أعلن البنك المركزي الكوري الجنوبي، أن الاقتصاد الكوري الشمالي نما بأكثر من 3% للعام الثالث على التوالي في عام 2025، مدعومًا بتوسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا.

ووفقًا لتقرير صادر عن بنك كوريا، أوردته وكالة "يونهاب"، اليوم الجمعة، تشير التقديرات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لكوريا الشمالية قد نما بنسبة 3.5% في عام 2025 مقارنةً بالعام السابق، وذلك بعد تسجيل نمو بنسبة 3.7% في عام 2024 و3.1% في عام 2023.

وقال مسؤول في بنك كوريا: "ساهم توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا، وزيادة التبادل التجاري مع الصين، ومشاريع السياسة الوطنية، في تحقيق كوريا الشمالية نموًا يزيد عن 3% لثلاث سنوات متتالية".

وأضاف المسؤول: "على وجه الخصوص، تجاوز الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكوريا الشمالية مستواه في عام 2017، وهو العام الذي فُرضت فيه عقوبات الأمم المتحدة".

نشرت بيونغ يانغ نحو 15 ألف جندي مقاتل لدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا، وذلك بعد توقيع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين معاهدة شراكة استراتيجية في يونيو 2024.

وشهد قطاع التعدين والتصنيع نموًا بنسبة 4.9% على أساس سنوي في عام 2025، على خلفية زيادة في قطاع الصناعات التحويلية.

وأفاد بنك كوريا المركزي بزيادة إنتاج الأسلحة لصالح روسيا، في حين ساهم تزايد أعداد السياح الروس في تعزيز الإنتاج الغذائي.

وشهد قطاع البناء نموًا بنسبة 6.3% على أساس سنوي، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة مشاريع البناء غير السكنية والأشغال العامة في إطار مشروع التنمية الإقليمية الذي يتبناه النظام، والذي يهدف إلى بناء مستشفيات حديثة في 20 مدينة وبلدة سنويًا.

كما نما قطاع الخدمات بنسبة 1.8% العام الماضي، بينما حقق القطاع الزراعي نموًا بنسبة 3.6%.

وبلغت مساهمة قطاعي التعدين والتصنيع 30.1% من إجمالي الناتج المحلي للبلاد، بينما بلغت مساهمة قطاع الخدمات 29.6%، والقطاع الزراعي 21.2%، وفقًا لبيانات البنك المركزي الكوري الجنوبي.

وقُدّر إجمالي الدخل القومي الاسمي لكوريا الشمالية بنحو 48.5 تريليون وون (33.79 مليار دولار أمريكي) في عام 2025، أي ما يعادل 1.8% فقط من إجمالي الدخل القومي لكوريا الجنوبية البالغ 2,717.1 تريليون وون.

وبلغ نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي في كوريا الشمالية 1.87 مليون وون، أي ما يعادل 3.6% تقريبًا من نظيره لدى كوريا الجنوبية البالغ 52.57 مليون وون، وفقًا للبيانات.

البنك المركزي الكوري الجنوبي الاقتصاد الكوري توسيع التعاون الاقتصادي مع روسيا

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