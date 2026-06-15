مباراة مصر وبلجيكا تشعل الحماس.. أحمد سالم يصف حالة الشارع المصري

أكد الإعلامي أحمد سالم أن مباراة المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي تحظى باهتمام كبير من الشارع المصري، مشيرًا إلى أن الأجواء الحالية تتسم بحالة من الترقب والحماس الشديد قبل انطلاق اللقاء المرتقب.

وأوضح خلال تقديمه برنامج “كلمة أخيرة” أن هذه المباراة أصبحت الحدث الأبرز على الساحة الرياضية، في ظل اهتمام جماهيري واسع يتجاوز حدود كرة القدم إلى الشارع العام.

كرة القدم تجمع المصريين

أشار أحمد سالم إلى أن كرة القدم تظل واحدة من أهم العوامل التي توحد المصريين، موضحًا أن الجميع يقف خلف المنتخب الوطني ككتلة واحدة وقت المباريات الدولية.

وأضاف أن الاختلافات في الآراء أو النقاشات السياسية والاقتصادية وحتى الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي تتراجع تمامًا عند متابعة مباريات المنتخب، حيث يجتمع المصريون على هدف واحد وهو دعم الفراعنة وتحقيق الفوز.

مطالب جماهيرية بأداء ونتيجة

وتطرق الإعلامي إلى أن الجماهير المصرية لم تعد تكتفي فقط بفكرة “الأداء المشرف”، بل أصبحت تطمح إلى تحقيق نتيجة إيجابية إلى جانب تقديم مستوى فني قوي.

وأكد أن الجمهور ينتظر رؤية أداء يليق باسم المنتخب الوطني، مع تحقيق نتيجة تسعد الجماهير وتلبي طموحاتهم في هذه المواجهة القوية أمام منتخب بلجيكا.

آمال بتحقيق الفوز وإسعاد الجماهير

واختتم أحمد سالم حديثه بالتعبير عن أمله في أن ينجح المنتخب المصري في تقديم أداء قوي وتحقيق نتيجة إيجابية، مؤكدًا أن الجماهير تترقب الفرحة وتدعم اللاعبين بكل قوة في هذه المواجهة المهمة.