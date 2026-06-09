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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شبانة: الأهلي أساس المنتخبات المصرية.. فمن صنع هؤلاء اللاعبين؟

منتخب مصر
منتخب مصر
ياسمين تيسير

أكد الإعلامي محمد شبانة أن النادي الأهلي يظل أحد أهم الركائز الأساسية للمنتخبات المصرية في مختلف الألعاب، مشيرًا إلى أن الانتقادات التي يتعرض لها الفريق لا تعكس حجم دوره في دعم الرياضة المصرية.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "لم نرى في أي دولة أن يرفض البعض تشجيع منتخب بلاده بسبب اختيارات الجهاز الفني أو عناصر القائمة المشاركة في كأس العالم".

وأضاف: "هناك من يرى أن الأهلي قدم موسمًا صفريًا ولم يتوج بالبطولات، لكن السؤال المهم: ما هو القوام الأساسي لمنتخب مصر؟ أغلب عناصر المنتخب من لاعبي الأهلي، فمن الذي حافظ على جاهزية هؤلاء اللاعبين وقدرتهم على تمثيل المنتخب بالشكل المطلوب؟".

وتابع: "رغم بعض النتائج التي لم ترضِ جماهيره، فإن الأهلي لم يتعرض للانهيار أو التفكك، بل حافظ على استقراره وقوته، وهو ما ينعكس على المنتخبات الوطنية في مختلف الألعاب".

وأشار شبانة إلى أن معظم المنتخبات المصرية تعتمد بشكل كبير على لاعبي الأهلي، قائلًا: "في العديد من الألعاب الجماعية، مثل الكرة الطائرة وكرة السلة، يشكل لاعبو الأهلي القوام الرئيسي للمنتخبات الوطنية".

واختتم تصريحاته مؤكدًا أن النادي الأهلي يتحمل أعباءً مالية كبيرة في إعداد لاعبيه وتجهيزهم للمشاركة الدولية، موضحًا: "الإنفاق على هؤلاء النجوم يكون كبيرًا للغاية، والأهلي يدعم لاعبيه باستمرار ويؤهلهم بالشكل الذي يخدم المنتخبات الوطنية في مختلف المنافسات".

منتخب مصر الاهلي كاس العالم

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