في ذكرى رحيله.. متحف نجيب محفوظ ينظم ندوة عن قاهرة محمد خان

يستضيف متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، مساء الأحد المقبل، ندوة ثقافية خاصة بعنوان "قاهرة محمد خان"، وذلك احتفاءً بالذكرى العاشرة لرحيل المخرج الكبير محمد خان، أحد أبرز رواد السينما الواقعية في مصر، في إطار حرص وزارة الثقافة على إحياء سيرة رموز الإبداع المصري وتعريف الأجيال الجديدة بإسهاماتهم الفنية.

وتُقام الندوة في تمام الساعة السادسة مساء، بمقر متحف ومركز إبداع نجيب محفوظ بتكية محمد أبو الدهب، بالتعاون مع مبادرة "سيرة القاهرة"، ضمن سلسلة من الفعاليات الثقافية التي ينظمها قطاع صندوق التنمية الثقافية للحفاظ على الذاكرة الثقافية المصرية وإبراز رموزها في مختلف المجالات.

ويشارك في الندوة نخبة من الأكاديميين والباحثين، حيث تتحدث الدكتورة ثناء هاشم، أستاذ ورئيس قسم السيناريو بأكاديمية الفنون، إلى جانب الكاتبة والسيناريست وسام سليمان، والكاتبة الصحفية نسمة تليمة، بينما يدير اللقاء الباحث عبد العظيم فهمي، الذي يتناول مع ضيوفه تجربة محمد خان الفنية وتأثيرها في السينما المصرية.

وتسلط الندوة الضوء على العلاقة الوثيقة التي جمعت محمد خان بمدينة القاهرة، وكيف تحولت العاصمة المصرية إلى عنصر أساسي في أفلامه، إذ لم تكن مجرد خلفية للأحداث، بل بطلاً رئيسيًا يعكس نبض الشارع المصري وتحولات المجتمع وتفاصيل الحياة اليومية.

ويؤكد منظمو الندوة أن تجربة محمد خان تمثل واحدة من أهم التجارب السينمائية التي وثقت ملامح القاهرة عبر العقود، حيث استطاع من خلال عدسته أن يرصد حياة الناس البسطاء، وينقل صورة واقعية للمجتمع المصري، وهو ما جعل أعماله تحظى بمكانة خاصة لدى الجمهور والنقاد.

ويُعد محمد خان، الذي رحل عن عالمنا عام 2016، واحدًا من أبرز مخرجي السينما الواقعية في الوطن العربي، وقدم خلال مشواره الفني مجموعة من الأفلام التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ السينما المصرية، وحققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا كبيرًا، كما حصد عنها العديد من الجوائز والتكريمات، من بينها جائزة الدولة التقديرية في الفنون.

وتأتي هذه الندوة ضمن رؤية وزارة الثقافة الرامية إلى الحفاظ على التراث الإبداعي المصري، وإعادة تقديم سير وتجارب كبار المبدعين للأجيال الجديدة، بما يسهم في تعزيز الوعي بتاريخ الفن المصري ودور رموزه في تشكيل الهوية الثقافية، ويؤكد استمرار الاهتمام بإحياء أعمالهم وإبراز تأثيرها الممتد حتى اليوم.