قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
المخرج الإيراني جعفر بناهي يواجه السجن .. تفاصيل
ورقة الأسئلة | القبض على طالب صوّر لايف في لجنة امتحان بالجيزة
موعد صرف معاش تكافل وكرامة يونيو 2026
3600 فرصة جديدة .. تفاصيل طرح بيت الوطن 2026
مصادر: الزمالك يقترب من إنهاء ملف الأجانب بعد الاتفاق مع مصدق ومعالي
الأجهزة الكهربائية : ارتفاع الأسعار 15% .. والركود يضرب المبيعات 50%
أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات
شعبة الدواجن : انخفاض الأسعار يهدد الصناعة في مصر .. التراجع غير منطقي وخطير
محافظ بورسعيد يقرر صرف مكافأة مالية لفريق المصري للتتويج بكأس العاصمة | صور
المجموعة التاسعة في كأس العالم 2026 .. فرنسا تتصدر والعراق يبحث عن كتابة التاريخ
عراقجي : القوات الأجنبية قرب إيران في دائرة الخطر .. ورحيلها الحل الأمثل لتجنب التصعيد
الشرطة المكسيكية : ضبط عبوات متفجرة باحتجاجات للمعلمين في مكسيكو سيتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

موندو ديبورتيفو: الأنظار تتجه نحو حمزة عبد الكريم في كأس العالم.. وفليك يراقب عن كثب

حمزة عبد الكريم
حمزة عبد الكريم
حمزة شعيب

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الظهور المرتقب للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن اللاعب بات أحد أبرز المواهب التي تحظى بمتابعة كبيرة داخل نادي برشلونة الإسباني.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم، التي تنطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث يتواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة الفراعنة رغم صغر سنه، إذ يبلغ 18 عامًا فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة رفقة بعثة المنتخب المصري، التي تستكمل استعداداتها للمواجهة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، موضحة أن الأنظار تتجه نحو المهاجم الشاب المعار إلى برشلونة منذ فبراير الماضي.

وأكد التقرير أن حمزة عبد الكريم يحظى بثقة كبيرة داخل المنتخب المصري، وهو ما انعكس في منحه القميص رقم 9 خلال البطولة، وهو الرقم الذي يرتبط عادة بالمهاجمين أصحاب الأدوار الرئيسية، رغم التوقعات التي تشير إلى إمكانية مشاركته كبديل خلال المباريات الأولى.

ووصفت "موندو ديبورتيفو" استدعاء اللاعب لقائمة مصر في كأس العالم بأنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، خاصة أنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لبرشلونة، إلا أن قدراته الفنية ومستواه المميز جعلاه يحظى بإشادة واسعة من زملائه داخل المنتخب.

كما لفتت الصحيفة إلى الرسالة التي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر منصة "إنستجرام"، بعدما أرفق صورة اللاعب من إحدى الحصص التدريبية بكلمة واحدة: "المستقبل"، في إشارة واضحة إلى حجم الآمال المعلقة عليه خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بمستقبله مع برشلونة، أوضح التقرير أن النادي الكتالوني لا يزال مطالبًا بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، إلا أن الإدارة الرياضية تتمسك بالحصول على خدماته بشكل دائم، مقابل قيمة تقترب من مليوني يورو وفق الاتفاق المبرم مع الأهلي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حمزة عبد الكريم سيكون أمام فرصة مهمة لإثبات قدراته خلال كأس العالم، قبل الانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سيحظى بمتابعة مباشرة من المدرب الألماني هانز فليك الذي يرغب في تقييم موهبته عن قرب تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق.

حمزة عبد الكريم كأس العالم فليك برشلونة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

فيفا والزمالك

رفع إيقاف القيد | فيفا يعلن مفاجأة سارة في أزمة الزمالك

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة

موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة.. كم يصل سعر التذكرة؟

سعر الريال السعودي اليوم

يواصل الهبوط.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

اتهامات جديدة تهز ملف إبستين.. مساعدته السابقة تروي تفاصيل صادمة لأول مرة

مشغولات ذهبية

انهيار تاريخي.. أسعار الذهب تواصل النزيف وعيار 21 يتراجع بقوة

اسعار البيض اليوم

بعد انخفاض سعره.. أفضل طريقة لتخزين البيض فترة طويلة

منتخب إيران

في ذكرى عاشوراء.. طلب مثير من إيران لـ فيفا في مباراة مصر بالمونديال

"بيزنس الموت".. شكاوى من استغلال الأهالي بين ثلاجات المستشفيات وفتح المدافن

بيزنس الموت في مصر.. شبكة رسوم خفية للربح من أحزان الأسر

ترشيحاتنا

المسعف والسائق الأمينبن

مسعف وسائق يردّان 370 ألف جنيه لصاحبها في حادث بالدقهلية

جامعة أسوان

جامعة أسوان توضح حقيقة انقطاع الكهرباء بالحرم الجامعي

جامعة أسوان

تنفيذ أعمال تطوير المساحات الخضراء داخل حرم جامعة أسوان

بالصور

طريقة عمل شاي الكرك الأصلي في المنزل.. مشروب هندي بنكهة خليجية

طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك
طريقة عمل شاي الكرك

أمل جديد لمرضى السكتة الدماغية .. تقنية بسيطة تحسن حركة الذراع واليدين بعد الإصابة بسنوات

تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية
تحفيز الحبل الشوكي كهربائيًا يعيد جزءًا من القدرة الحركية للمصابين بالسكتة الدماغية

دراسة صادمة: السجائر الإلكترونية تغيّر الجينات المرتبطة بالأمراض المزمنة

تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني
تأثيرات بيولوجية خطيرة للتدخين الإلكتروني

نجوم وأبطال فيلم القصص في العرض الخاص.. صور

فيلم القصص
فيلم القصص
فيلم القصص

فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

الأفضل اللحم أم الدجاج.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول البرجر؟

مدرب الأهلي الجديد

مدرب الأهلي الجديد.. أبرز خمسة أسماء على طاولة المفاوضات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : أقسى أنواع الفقد .. أن يبقى الشخص ويختفي الشعور

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : السذاجة والإدارة

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: حلم الشركة الوطنية الدولية التي تستثمر في البترول والغاز خارج مصر!!

د. شيماء الناصر

د.شيماء الناصر تكتب: الكلاب الضالة في مصر.. أزمة بيئية واجتماعية تتجاوز حدود الشارع

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: للنهايات أيضا حلاوة.. هل جربتها؟

المزيد