موندو ديبورتيفو: الأنظار تتجه نحو حمزة عبد الكريم في كأس العالم.. وفليك يراقب عن كثب

سلطت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية الضوء على الظهور المرتقب للمهاجم المصري الشاب حمزة عبد الكريم مع منتخب مصر خلال بطولة كأس العالم 2026، مؤكدة أن اللاعب بات أحد أبرز المواهب التي تحظى بمتابعة كبيرة داخل نادي برشلونة الإسباني.

ويستعد منتخب مصر لخوض منافسات كأس العالم، التي تنطلق في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بمشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة، حيث يتواجد حمزة عبد الكريم ضمن قائمة الفراعنة رغم صغر سنه، إذ يبلغ 18 عامًا فقط.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب يتواجد حاليًا في الولايات المتحدة رفقة بعثة المنتخب المصري، التي تستكمل استعداداتها للمواجهة الافتتاحية أمام منتخب بلجيكا يوم 15 يونيو، موضحة أن الأنظار تتجه نحو المهاجم الشاب المعار إلى برشلونة منذ فبراير الماضي.

وأكد التقرير أن حمزة عبد الكريم يحظى بثقة كبيرة داخل المنتخب المصري، وهو ما انعكس في منحه القميص رقم 9 خلال البطولة، وهو الرقم الذي يرتبط عادة بالمهاجمين أصحاب الأدوار الرئيسية، رغم التوقعات التي تشير إلى إمكانية مشاركته كبديل خلال المباريات الأولى.

ووصفت "موندو ديبورتيفو" استدعاء اللاعب لقائمة مصر في كأس العالم بأنه أحد أبرز مفاجآت البطولة، خاصة أنه لم يشارك حتى الآن مع الفريق الأول لبرشلونة، إلا أن قدراته الفنية ومستواه المميز جعلاه يحظى بإشادة واسعة من زملائه داخل المنتخب.

كما لفتت الصحيفة إلى الرسالة التي نشرها الحساب الرسمي لمنتخب مصر عبر منصة "إنستجرام"، بعدما أرفق صورة اللاعب من إحدى الحصص التدريبية بكلمة واحدة: "المستقبل"، في إشارة واضحة إلى حجم الآمال المعلقة عليه خلال السنوات المقبلة.

وفيما يتعلق بمستقبله مع برشلونة، أوضح التقرير أن النادي الكتالوني لا يزال مطالبًا بتفعيل بند الشراء النهائي في عقد اللاعب، إلا أن الإدارة الرياضية تتمسك بالحصول على خدماته بشكل دائم، مقابل قيمة تقترب من مليوني يورو وفق الاتفاق المبرم مع الأهلي.

واختتمت الصحيفة تقريرها بالتأكيد على أن حمزة عبد الكريم سيكون أمام فرصة مهمة لإثبات قدراته خلال كأس العالم، قبل الانضمام إلى فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول لبرشلونة، حيث سيحظى بمتابعة مباشرة من المدرب الألماني هانز فليك الذي يرغب في تقييم موهبته عن قرب تمهيدًا لاتخاذ قرار بشأن مستقبله مع الفريق.