كل ما تريد معرفته عن منتخبات المجموعة الحادية عشر في كأس العالم

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 والتي تقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو 2026 بمشاركة 48 منتخبًا بدلًا من 32.

ويشارك ضمن المجموعة الحادية عشرة في كأس العالم 2026 منتخب البرتغال وكولومبيا واوزباكستان.

ويقدم موقع صدى البلد كل ما تريد عن منتخبات المجموعه

منتخب البرتغال

تصنيف الفيفا: 5

عدد المشاركات: 8

أفضل إنجاز: المركز الثالث (1966)

منتخب كولومبيا

تصنيف الفيفا: 13

عدد المشاركات: 7

أفضل إنجاز: ربع النهائي (2014)

منتخب الكونغو الديمقراطية

تصنيف الفيفا: 45

عدد المشاركات: 1

أفضل إنجاز: دور المجموعات (1974)

منتخب أوزبكستان

تصنيف الفيفا: 50

عدد المشاركات: 0

أفضل إنجاز: المشاركة الأولى في التاريخ