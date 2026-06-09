كل ما تريد معرفته عن بعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026

أيام وتنطلق بطولة كأس العالم 2026 حيث يشارك منتخب مصر ضمن المجموعة السابعة.
ويقدم موقع صدى البلد أبرز المعلومات عن عدد من المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026.
منتخب بلجيكا:
تصنيف الفيفا: 9
عدد المشاركات: 15 أفضل إنجاز: المركز الثالث (2018)
اما بالنسبه لمنتخب مصر :
تصنيف الفيفا: 29 عدد المشاركات: 4
أفضل إنجاز: دور المجموعات
ومنتخب إيران:
تصنيف الفيفا: 20 عدد المشاركات: 7
أفضل إنجاز: دور المجموعات
منتخب نيوزيلندا:
تصنيف الفيفا: 85
عدد المشاركات: 3
أفضل إنجاز: دور المجموعات .
الأعلى تصنيفًا: بلجيكا.
الأكثر مشاركة: بلجيكا (15 مشاركة).
أفضل إنجاز تاريخي: بلجيكا (المركز الثالث 2018).