موقف الأهلي من المشاركة ببطولة السوبر المصري بالإمارات

تسود حالة من الترقب الشديد لموقف النادي الاهلي من المشاركة في النسخة المقبلة لبطولة السوبر المصري، في ظل حالة من الجدل المتصاعد حول إمكانية مشاركة الفريق في البطولة عبر ما يعرف بـ"الكارت الذهبي"، وهو المقعد الذي تمنحه اللجنة المنظمة والشركات الراعية للفريق الرابع المشارك في المسابقة.

ورغم عدم صدور أي مخاطبات رسمية من الجهات المنظمة حتى الآن، فإن مصدر خاص كشف عن وجود تحفظات كبيرة تجاه فكرة المشاركة بهذا النظام، خاصة أن الأهلي لم ينجح في حجز مقعده من خلال المعايير الرياضية المعتمدة والمتمثلة في التتويج بالدوري أو كأس مصر أو كأس عاصمة مصر.

وقال المصدر ان الأزمة لا تتعلق بالمشاركة في البطولة نفسها، بقدر ارتباطها بالمبدأ الذي يسعى الأهلي إلى ترسيخه، وهو أن تكون المشاركة في البطولات المحلية والقارية نتيجة للاستحقاق الرياضي داخل الملعب، وليس عبر بطاقات دعوة استثنائية، مهما كانت أهمية الحدث أو العوائد التسويقية المصاحبة له.

وأضاف أن هناك بعض الأصوات داخل النادي أن قبول المشاركة بالكارت الذهبي قد يثير تساؤلات واسعة بين الجماهير والرأي العام الرياضي، خاصة في ظل المنافسة المحتدمة بين الأندية على حجز مقاعد البطولات من خلال نتائجها وإنجازاتها خلال الموسم.

وأوضح أن الأمر برمته يتعلق بوصول الدعوة الرسمية قبل اتخاذ أي قرار نهائي، حيث سيتم عرض الملف على الجهات الفنية وقطاع الكرة، ثم مناقشته داخل مجلس الإدارة للوصول إلى القرار النهائي الذي يخدم مصلحة النادي ويحافظ على صورته ومبادئه.