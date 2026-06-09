مدرب المصري: السفر الطويل وراء تراجع مستوى الفريق الموسم الحالي

تحدث محمد محسن ابو جريشة المدرب العام لفريق المصري البورسعيدي، عن تتويج المصري ببطولة كأس عاصمة مصر على حساب انبي

وقال أبو جريشة في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: بطولة كأس عاصمة مصر مهمة بالنسبة لنا وكان هدفنا الحصول على المركز الرابع في الدوري وحصد لقب كأس عاصمة مصر

واضاف: ولكن كان لدينا تركيز على حصد لقب كأس عاصمة مصر، واللاعبين قدموا كل ما لديهم وحضور جماهير المصري صنع الفارق

وتابع: المصري في بداية الموسم كان يسير بشكل جيد في الدوري والكونفدرالية ولكن أزمة السفر الطويل اثر على اللاعبين وتراجع مستوى الفريق وموضوع الملعب سيصنع الفارق لنا لكن السفر طويل وراء اخفاق الفريق