أحمد حسن يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك

كشف أحمد حسن لاعب منتخب مصر السابق عن اقتراب الزمالك لحل أزمة عبد الحميد معالي وتسوية مستحقاته.



وكتب حسن من خلال حسابه الشخصي فيس بوك :" الزمالك يقترب من التوصل لاتفاق مع عبد الحميد معالي على تسوية مستحقات



طنجة المغربي، أن إدارة ناديه لا تزال متمسكة بالحصول على مستحقاتها المالية الخاصة بصفقة انتقال اللاعب عبد الحميد معالي إلى الزمالك، مشيرًا إلى أن النادي سيتخذ كل الإجراءات اللازمة للحفاظ على حقوقه.

وأوضح الطالبي في تصريحات لبرنامج كريم رمزي عبر إذاعة "ميجا إف إم": أن اتحاد طنجة يحرص على التعامل باحترام كامل مع الزمالك، تقديرًا لمكانته الكبيرة في الكرة المصرية والأفريقية، إلا أن ذلك لا يمنع النادي المغربي من المطالبة بحقوقه المالية المرتبطة بالصفقة.

وأشار إلى أن العلاقة بين الناديين لا تزال جيدة، مؤكدًا أن ملف المستحقات لن يؤثر على إمكانية التعاون بين الطرفين في صفقات مستقبلية، في ظل الاحترام المتبادل بين الإدارتين.