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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

شيكوبانزا ماشي.. شوبير يحذر الزمالك من بيع هذا الثنائي

شيكو بانزا
شيكو بانزا
علا محمد

وجه الإعلامي أحمد شوبير  رسالة تحذير لمسؤولي نادي الزمالك من بيع بعض نجوم الفريق في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يعاني منها النادي ومحاولاته لحل أزمة القيد.

وقال أحمد شوبير في تصريحات إذاعية : "موضوع إن الزمالك هيبيع لاعيبته عشان يفك أزمة القيد خصوصا البرازيلي بيزيرا مش مقبولة، أنا لو مكان نادي الزمالك مش هقرب من بيزيرا لأنه لاعيب مهم جدا، لكن لو بيفكروا يبيعوا شيكوبانزا ماشي".

وأضاف شوبير: "لا بيزيرا ولا عدي الدباغ ينفع يتباعوا، لأن الإثنين دول كان ليهم دور مهم جدا في فوز الزمالك ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم، وكمان في وصول الفريق لنهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية رغم الخسارة أمام بطل الجزائر، وده بعد ما سجلوا وصنعوا اهداف كثيرة وحسموا الكثير من المباريات".


وتوج فريق الزمالك رسميا بلقب الدوري المصري الممتاز، بعد أن انتهت مباريات مجموعة البطل في بطولة الدوري المصري الممتاز، بإقامة ثلاث مباريات، الأهلي والمصري، بيراميدز وسموحة، الزمالك وسيراميكا كليوباترا.

وتغلب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة معتمد جمال على نظيره فريق سيراميكا كليوباترا بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات بطولة الدوري الممتاز.

الإعلامي أحمد شوبير أحمد شوبير حارس مرمى الأهلي الأهلي منتخب مصر السابق الزمالك

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