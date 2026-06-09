الزمالك يحسم مصير بيزيرا.. خالد الغندور يفاجئ الجميع بالقرار النهائي

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن نجم الزمالك خوان بيزيرا لم يتلق حتى الآن أي عروض رسمية من أندية أخرى، رغم وجود اهتمام محتمل من بعض الجهات بالتعاقد معه.

وأوضح خالد الغندور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن نادي الزمالك لا يرغب في التفريط في خدمات اللاعب خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل الاستعدادات للمشاركة في دوري أبطال إفريقيا خلال الموسم الجديد.

وأضاف أن موقف أي لاعب داخل الفريق من الرحيل أو الاحتراف الخارجي لن يتم حسمه إلا بعد اتضاح الرؤية بشأن العقوبات التأديبية الخاصة بملف القيد.

وأشار إلى أن إدارة الزمالك تعمل حاليًا على عدة مسارات من أجل حل أزمة قضايا القيد، مؤكدًا أن خيار بيع اللاعبين ليس ضمن الحلول المطروحة في الوقت الحالي.