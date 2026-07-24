حبس صانعة محتوى بتهمة الرقص بملابس خادشة للحياء بالقاهرة

قررت جهات التحقيق المختصة بالقاهرة، حبس صانعة محتوى 4 أيام على ذمة التحقيقات على خلفية نشر فيديوهات تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

تفاصيل القضية

ضبطت الأجهزة الأمنية صانعة محتوى على خلفية نشر فيديوهات تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء، بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

القبض على صانعة محتوى

ورصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، نشر صانعة محتوى مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تتضمن الرقص بملابس خادشة للحياء بما يتنافى مع القيم المجتمعية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المذكورة حال وجودها بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة، وبحوزتها هاتف محمول، بفحصه تبين احتواؤه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامي.