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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الأهواز تحت النار.. مقـ.تل أربعة أشخاص في غارات جوية أمريكية على إيران

سلاح الجو الأمريكي
سلاح الجو الأمريكي
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إيرانية، بمقتل أربعة أشخاص على الأقل في غارات جوية أمريكية استهدفت عدة مناطق في إيران فجر الجمعة. 


وذكرت قناة برس تي في الإيرانية وقوع أربع وفيات في محافظة خوزستان الساحلية الغربية، في غارة جوية أمريكية استهدفت مدينة الأهواز، بحسب ما صرّح به محافظ المحافظة، كما أُصيب عدد من الأشخاص بجروح، وفقاً للتقرير.


وأوضحت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية (إرنا) أن الضربات الصاروخية استهدفت مواقع بالقرب من مدينتي أنديمشك وأميدية في خوزستان أيضاً.


وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) تنفيذ الليلة الثالثة عشرة على التوالي من الضربات الجوية التي استهدفت مواقع عسكرية إيرانية، في إطار حملة عسكرية قالت إنها تستهدف إضعاف قدرات الحرس الثوري الإيراني.


وأوضحت "سنتكوم" أن العمليات جاءت بعد استكمال ضربات الليلة الثانية عشرة، والتي استمرت نحو خمس ساعات، وشملت استهداف منشآت بحرية، ومستودعات للصواريخ والطائرات المسيّرة، ومواقع للمراقبة الساحلية، إلى جانب أنظمة الدفاع الجوي.

الأهواز تحت النار مقتل أربعة أشخاص غارات جوية أمريكية إيران

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