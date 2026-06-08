عرض قطري للتعاقد مع لاعب الزمالك بـ 5 ملايين دولار

تلقى البرازيلي خوان بيزيرا لاعب فريق الكرة الأول بنادي الزمالك عرضا ضخما للرحيل من النادي خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ويسود اتجاه داخل الزمالك لبيع عدد من اللاعبين لحل أزمة القيد التي داهمت النادي في الفترة الأخيرة وتسببت في قلق الجماهير من المشاركة في بطولة دوري أبطال أفريقيا بسبب عدم حصول النادي على الرخصة القارية.

ووصلت قيمة العرض المقدم من أحد الأندية القطرية لـ بيزيرا إلى 5 ملايين دولار وسط موافقة الزمالك على إنهاء الصفقة في أسرع وقت ممكن.

وتسعى إدارة الزمالك لفك أزمة القيد وإبرام صفقات جديدة للفريق استعدادًا للموسم المقبل، حيث يشارك الفريق في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن تشهد الأيام المقبلة حسم موقف الصفقة بشكل نهائي، سواء بالموافقة على العرض القطري أو استمرار اللاعب مع الفريق، وفقًا لما ستسفر عنه المفاوضات الجارية بين مختلف الأطراف.