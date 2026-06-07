قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مروان عطية: منتخب مصر لا يعرف الخوف أمام البرازيل
تسريب أول صور حية لهاتف «Galaxy Z Fold 8» قبل الكشف الرسمي من سامسونج
محمد عبدالجليل: حسام حسن مدرب جريء وصارم.. وتواجد حمزة عبدالكريم مع المنتخب يستحق الإشادة
"الأرصاد": طقس حار نهاراً وشبورة صباحية.. وأسوان تسجل 42 درجة اليوم
موعد صرف مرتبات يونيو 2026 بعد قرار الحكومة وتفاصيل الزيادة الجديدة
حسام حسن: محمد صلاح جاهز للمونديال .. وأبني جيلاً للكرة المصرية
القيادة المركزية الأمريكية: أسقطنا مسيرتين إيرانيتين كانتا تهددان حركة الملاحة بمضيق هرمز
نجما البرازيل يطلبان قميص شوبير وعبد الكريم عقب مواجهة مصر الودية
مصطفى زيكو: هدفي في البرازيل فخر كبير وثقة حسام حسن وراء تألقي
بالأحضان .. لقطة مميزة بين محمد صلاح وأنشيلوتي في مباراة البرازيل ومصر | شاهد
أكبر عيار ذهب يسجل 7411 جنيها..اليوم
«خوان بيزيرا» مُحللاً لمباراة مصر والبرازيل على إحدى القنوات البرازيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

«خوان بيزيرا» مُحللاً لمباراة مصر والبرازيل على إحدى القنوات البرازيلية

خوان بيزيرا محللاً لمباراة مصر والبرازيل علي احدي القنوات البرازيلية
خوان بيزيرا محللاً لمباراة مصر والبرازيل علي احدي القنوات البرازيلية
علا محمد

ظهر البرازيلي خوان بيزيرا، الجناح المتألق بنادي الزمالك المصري، كأحد المحللين الرياضيين عبر إحدى القنوات البرازيلية للحديث عن المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين منتخب مصر والبرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية.


وقد حرص بيزيرا على إظهار ارتباطه بمصر؛ حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة أثناء مشاهدته للمباراة ووضع عليها علم مصر كنوع من الدعم والمساندة ضد منتخب بلاده.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدّم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.

البرازيلي خوان بيزيرا خوان بيزيرا الزمالك كأحد المحللين الرياضيين منتخبي مصر البرازيل ولاية أوهايو الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة التموين

الفراخ بدل العيش.. مفاجآت سارة للمواطنين في منظومة التموين الجديدة

أسعار الذهب

1200 جنيه.. خسائر حادة تضرب سعر الذهب عيار 21 في مصر

طقس حار

عاصفة ترابية في الطريق.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

اسعار الذهب الان في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر

الذهب

الذهب نازل .. مفاجأة بشأن سعر عيار 21 الأكثر شيوعا| اعرف التفاصيل

نخنوخ

بيان عاجل من النيابة العامة.. مفاجآت مدوية في قضية صبري نخنوخ وبلطجة التجمع

وزير الصحة والسكان

وزير الصحة: 6 محافظات ضمن التأمين الصحي الشامل.. والعلاج مجاني بالكامل

القنوات المفتوحة لإذاعة مباراة مصر والبرزايل

البروفة الأخيرة قبل المونديال.. القنوات الناقلة لمبارة مصر والبرزايل

ترشيحاتنا

رول الجلاش

أكلة شهية.. طريقة عمل رول الجلاش باللحمة

التوابل

إضافة هذا النوع من التوابل للطعام يحسن الهضم

سلطة المكرونة

طريقة عمل سلطة المكرونة بالتونة

بالصور

لوك لافت.. ريم مصطفى تستعرض جمالها

ريم مصطفى
ريم مصطفى
ريم مصطفى

فستان لافت .. جوري بكر تخطف الأنظار بظهورها

جوري بكر
جوري بكر
جوري بكر

منصة القاهرة للأفلام تفتح باب التقديم للدورة الثانية

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الـ AI ينافس شاكيرا عالميا

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع.. قناة السويس الجديدة للعبور الآمن للاقتصاد المصري

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : هل يتم التضحية بـ نتنياهو من أجل إسرائيل؟!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : شديد الحرارة على الخليج .. شبورة كثيفة على لبنان

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أمانة المسؤول .. عندما يسقط المنصب ويبقى الحساب

المزيد