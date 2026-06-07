«خوان بيزيرا» مُحللاً لمباراة مصر والبرازيل على إحدى القنوات البرازيلية

ظهر البرازيلي خوان بيزيرا، الجناح المتألق بنادي الزمالك المصري، كأحد المحللين الرياضيين عبر إحدى القنوات البرازيلية للحديث عن المباراة الودية التاريخية التي جمعت بين منتخب مصر والبرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية.



وقد حرص بيزيرا على إظهار ارتباطه بمصر؛ حيث نشر عبر حسابه على "إنستجرام" صورة أثناء مشاهدته للمباراة ووضع عليها علم مصر كنوع من الدعم والمساندة ضد منتخب بلاده.

وانتهت المباراة بفوز المنتخب البرازيلي بنتيجة هدفين مقابل هدف، في لقاء شهد ندية كبيرة ومحاولات هجومية متبادلة من الجانبين.

نجح المنتخب البرازيلي في حسم المواجهة بفضل الهدفين اللذين سجلهما برونو جيماريش وإندريك، بينما أحرز مصطفى زيكو هدف منتخب مصر الوحيد، ليمنح الفراعنة دفعة معنوية رغم الخسارة قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة.

وقدّم المنتخب المصري أداءً جيدًا خلال فترات عديدة من المباراة، حيث حاول مجاراة القوة الهجومية للمنتخب البرازيلي وصنع عددًا من الفرص، إلا أن الخبرة والفاعلية الهجومية رجحتا كفة المنافس في النهاية.

وتأتي هذه المباراة ضمن البرنامج التحضيري الأخير للمنتخب الوطني قبل المشاركة في كأس العالم، حيث يسعى الجهاز الفني إلى الوقوف على جاهزية اللاعبين واختيار التشكيل الأنسب لخوض المنافسات الرسمية.

مجموعة مصر في كأس العالم

يخوض المنتخب المصري منافسات البطولة ضمن مجموعة قوية تضم منتخبات إيران وبلجيكا ونيوزيلندا، في مجموعة يتطلع خلالها الفراعنة إلى تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة على إحدى بطاقات التأهل إلى الدور التالي.