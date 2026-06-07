ودية الفراعنة والسليساو .. منتخبا مصر والبرازيل يجرون عمليات الإحماء | شاهد

يستعد منتخب مصر لخوض مواجهة ودية قوية أمام منتخب البرازيل، في إطار التحضيرات النهائية لكأس العالم 2026، حيث أجرى لاعبو المنتخبين عمليات الإحماء على أرض الملعب وسط أجواء مميزة وحضور جماهيري لافت.

وشهدت مدرجات الملعب توافد أعداد كبيرة من الجماهير المصرية التي حرصت على دعم ومؤازرة الفراعنة قبل انطلاق اللقاء، فيما سادت حالة من الحماس والترقب بين المشجعين الذين رفعوا الأعلام ورددوا الهتافات لمساندة المنتخب الوطني في آخر اختبار ودي قبل المونديال.

دعم جماهيري كبير للفراعنة

حرصت الجماهير المصرية المتواجدة في الولايات المتحدة على التواجد مبكرًا في محيط الملعب وداخل المدرجات، لتوجيه رسائل الدعم للاعبين والجهاز الفني. ويأتي هذا الحضور الجماهيري ليؤكد حجم التطلعات المعلقة على المنتخب الوطني قبل المشاركة في نهائيات كأس العالم 2026.

وخلال عمليات الإحماء، ظهر اللاعبون بحالة من التركيز والجدية، في ظل أهمية المباراة التي تمثل فرصة أخيرة لتجهيز الفريق فنياً وبدنياً قبل خوض المنافسات الرسمية.

التشكيل الأساسي لمنتخب مصر

أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني التشكيل الذي سيبدأ به المباراة أمام البرازيل، وجاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

بروفة أخيرة قبل كأس العالم 2026

تعكس اختيارات الجهاز الفني رغبة واضحة في الوقوف على مستوى عدد من العناصر الأساسية وتجربة بعض الجوانب الخططية قبل انطلاق البطولة العالمية. كما تمثل مواجهة البرازيل فرصة مهمة لقياس جاهزية اللاعبين أمام أحد أقوى المنتخبات على الساحة الدولية.

وتحظى المباراة باهتمام جماهيري وإعلامي كبير، كونها آخر ظهور للفراعنة قبل بدء مشوارهم في كأس العالم 2026، حيث يسعى المنتخب المصري لتحقيق أقصى استفادة فنية من اللقاء والخروج بمؤشرات إيجابية تعزز من طموحات الجماهير قبل الحدث العالمي المرتقب