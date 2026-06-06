تشكيل منتخب مصر الرسمي أمام البرازيل وديا

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة بقيادة حسام حسن تشكيل المنتخب في ودية البرازيل المقرر انطلاقها في الواحدة صباح الأحد بتوقيت القاهرة ، السادسة مساء بتوقيت أوهايو ، في التجربة الأخيرة قبل كأس العالم ٢٠٢٦ وجاء التشكيل كالتالي :
مصطفي شوبير
محمد هاني
حمدي فتحي
ياسر إيراهيم
أحمد فتوح
مروان عطية
مهند لاشين
مصطفي زيكو
محمود تريزيجيه
هيثم حسن
عمر مرموش
محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - كريم حافظ - محمد عبد المنعم - رامي ربيعة - حسام عبد المجيد - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - إمام عاشور - أحمد سيد زيزو - إبراهيم عادل - محمد صلاح - حمزة عبد الكريم