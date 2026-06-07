ودية الفراعنة والسليساو .. وصول منتخب مصر ملعب مباراة البرازيل | شاهد

وصلت بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة الجهاز الفني، إلى ملعب هينتنجتون بمدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية، استعدادًا لخوض المواجهة الودية المرتقبة أمام منتخب البرازيل، ضمن التحضيرات النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم 2026.

وتُعد مباراة البرازيل الاختبار الأخير للفراعنة قبل انطلاق منافسات المونديال، الذي تستضيفه الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو وحتى 19 يوليو المقبل، وسط طموحات كبيرة بتقديم مشاركة قوية وتحقيق نتائج إيجابية.

مصطفى شوبير يقود التشكيل الأساسي

أعلن الجهاز الفني لمنتخب مصر التشكيل الأساسي الذي سيخوض مواجهة البرازيل، حيث جاء على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، حمدي فتحي، ياسر إبراهيم، أحمد فتوح.

خط الوسط: مروان عطية، مهند لاشين، مصطفى زيكو، محمود حسن تريزيجيه، هيثم حسن.

خط الهجوم: عمر مرموش.

ويعكس التشكيل رغبة الجهاز الفني في تجربة عدد من العناصر الأساسية والوقوف على جاهزية اللاعبين قبل خوض غمار المنافسات الرسمية في كأس العالم.

دكة بدلاء تضم كوكبة من النجوم

شهدت قائمة البدلاء تواجد مجموعة كبيرة من اللاعبين أصحاب الخبرات والعناصر القادرة على صناعة الفارق خلال اللقاء، وجاءت الأسماء كالتالي:

محمد الشناوي، مهدي سليمان، محمد علاء، طارق علاء، كريم حافظ، محمد عبد المنعم، رامي ربيعة، حسام عبد المجيد، نبيل عماد دونجا، محمود صابر، إمام عاشور، أحمد سيد زيزو، إبراهيم عادل، محمد صلاح، وحمزة عبد الكريم.

مواجهة قوية لاختبار الجاهزية

تمثل المباراة فرصة مهمة للجهاز الفني لتقييم الحالة الفنية والبدنية للاعبين أمام أحد أقوى المنتخبات العالمية، كما تمنح اللاعبين فرصة للاحتكاك بمستوى عالٍ من المنافسة قبل انطلاق البطولة العالمية.

ويأمل المنتخب المصري في تحقيق استفادة فنية كبيرة من اللقاء، سواء على مستوى الانسجام بين اللاعبين أو تنفيذ الخطط التكتيكية، بما يضمن الوصول إلى أفضل جاهزية ممكنة قبل بدء مشوار كأس العالم 2026