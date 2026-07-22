الكهرباء تتحدى موجة الحر.. الحكومة تحسم الجدل بشأن تخفيف الأحمال

في ظل الارتفاع القياسي في درجات الحرارة وزيادة معدلات الرطوبة، طمأنت وزارة الكهرباء المواطنين بشأن استقرار التغذية الكهربائية، مؤكدة أن الشبكة القومية تعمل بكفاءة عالية وقادرة على استيعاب الزيادة الكبيرة في معدلات الاستهلاك، دون الحاجة إلى اللجوء لتخفيف الأحمال أو قطع التيار، حتى مع اقتراب الأحمال من أعلى معدلاتها التاريخية.

لا نية لتخفيف الأحمال خلال موجة الحر

أكد منصور عبدالغني، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أن الوزارة لا تعتزم تطبيق أي إجراءات لتخفيف الأحمال خلال موجة الطقس شديدة الحرارة التي تشهدها البلاد، مشددًا على أن الشبكة القومية للكهرباء تعمل بكفاءة واستقرار رغم الضغوط الناتجة عن ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة.

وأوضح أن فرق التشغيل والمتابعة تواصل مراقبة أداء الشبكة على مدار الساعة لضمان استمرارية الخدمة والحفاظ على استقرار التغذية الكهربائية في مختلف أنحاء الجمهورية.

الشبكة القومية تستوعب الارتفاع القياسي في الاستهلاك

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن منظومة الكهرباء تمتلك قدرات تشغيلية تؤهلها لاستيعاب الزيادة الكبيرة في معدلات استهلاك الكهرباء، مؤكدًا أن البنية التحتية للشبكة القومية أصبحت أكثر قدرة على مواجهة الأحمال المرتفعة، بما يضمن استمرار الخدمة دون تأثر.

وأضاف أن معدلات الاستهلاك الحالية تقترب من أعلى حمل كهربائي سجلته مصر، وهو ما يعكس حجم الطلب المتزايد على الطاقة خلال فصل الصيف.

الأحمال تقترب من الرقم القياسي المسجل العام الماضي

وكشف عبدالغني أن أعلى حمل سجلته الشبكة القومية أمس بلغ نحو 38.8 ألف ميجاوات، لافتًا إلى أن التوقعات تشير إلى تجاوز الأحمال حاجز 39 ألف ميجاوات خلال الأيام المقبلة مع استمرار موجة الحر.

وأوضح أن هذا الرقم يقترب من أعلى حمل كهربائي سجلته مصر في أغسطس من العام الماضي، والذي بلغ 39.8 ألف ميجاوات، مؤكدًا أن الشبكة القومية تمتلك القدرة على التعامل مع تلك الأحمال المرتفعة بكفاءة، دون التأثير على استقرار الخدمة أو اللجوء إلى تخفيف الأحمال.

جاهزية مستمرة لضمان استقرار الخدمة

واختتم المتحدث باسم وزارة الكهرباء تصريحاته بالتأكيد على استمرار جاهزية الشبكة القومية ومنظومة التشغيل لمواجهة أي زيادات متوقعة في معدلات الاستهلاك، مع مواصلة أعمال المتابعة والصيانة لضمان توفير الكهرباء بصورة مستقرة وآمنة للمواطنين طوال فترة موجة الحرارة الحالية.