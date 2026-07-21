أحمد عرفة: أعطال الكهرباء ناتجة عن الصيانة وتقادم الشبكات في بعض المناطق

أكد النائب أحمد عرفة، عضو مجلس النواب، أن انقطاعات الكهرباء التي تشهدها بعض المناطق تعود إلى الأعطال الفنية وأعمال الصيانة، مشيرا إلى أن بعض شبكات الكهرباء قديمة.

وقال أحمد عرفة، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “اليوم هنا القاهرة”، عبر فضائية “مودرن mti”، أن بعض الشبكات تحتاج إلى صيانة دورية ومستمرة للحفاظ على كفاءتها وضمان استقرار الخدمة.

شبكات الكهرباء

وتابع أن تطوير البنية التحتية لشبكات الكهرباء ورفع كفاءة أعمال الصيانة يمثلان ضرورة للحد من الأعطال المتكررة، خاصة في المناطق التي تعتمد على شبكات قديمة لم تعد تتناسب مع معدلات الاستهلاك الحالية.